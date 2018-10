SALARIOS Y PENSIONES

Leo en este periódico (tal día como ayer) una de esas cosas que nos deberían dar de qué pensar. Deberían, digo, pero no lo harán: ya tenemos Cataluña y Lopetegui para ocuparnos las cabezas.

Leo: el importe medio de la jubilación no hace más que crecer, y los salarios no les siguen. De hecho, un jubilado cobra ya en La Rioja 7.900 euros más al año que un trabajador de 18 a 25 años.

Esto que les cuento es una barbaridad. No por el asunto de las pensiones, ojo: los jubilados están cobrando por lo que cotizaron, y señalarles con el dedo como privilegiados sería una injusticia (y una tontería).

No, la barbaridad está en el otro extremo. España ha salido mal que bien de la crisis, pero sus trabajadores no lo han hecho. Algunos perdieron un porcentaje de su sueldo que jamás recuperarán. Otros, los jóvenes, entran en el mercado de trabajo con unas condiciones lamentables, presionadas a la baja por una bolsa de parados que se resiste a bajar.

Les propongo otra comparación, a ver qué les parece. En el año 2017, el porcentaje de la riqueza nacional (el PIB) que se dedicó a salarios fue del 47,23%. Es el porcentaje más bajo desde 1989. Ese mismo año, el porcentaje de PIB dedicado a beneficios empresariales brutos (en el que se incluyen también algunas amortizaciones y otros gastos, cierto), alcanzó el 42,45%, en niveles ya superiores a los de antes de la crisis.

O sea: las empresas (no todas, claro, muchas sudan tinta para seguir vivas) han salido de la crisis, los trabajadores no. Luego oirán por ahí que no hay dinero para pensiones, que el sistema no es sostenible. Y que los viejos cobran mucho.