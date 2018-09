Salarios escasos Martes, 4 septiembre 2018, 23:25

La recuperación económica, si nos atenemos a los grandes índices, resulta indudable: hay menos paro, crece el Producto Interior Bruto y ya no llegan noticias de aquella prima de riesgo tan amenazante. Sin embargo, el fin de la recesión todavía no ha llegado (o al menos no de la manera oportuna) a los bolsillos de los ciudadanos, como si fallase la capilaridad del sistema. Especialmente en La Rioja. Un estudio de Adecco revela que el poder de compra anual del asalariado riojano ha caído 770 euros desde el año 2016; una cifra notable solo empeorada por Murcia. Para los asalariados riojanos resulta además doloroso comprobar que, en cuanto se cruza el Ebro, la situación es bien diferente: la diferencia del salario medio con el País Vasco supera los 400 euros mensuales y en Navarra también se manejan retribuciones muy superiores. Hay varias razones que pueden explicar esta brecha, aunque la escasez de grandes empresas industriales -donde los sueldos son mayores- y la prevalencia de las pymes en el tejido riojano parecen relevantes. En cualquier caso, todos los actores económicos, encabezados por el Gobierno, deberían reparar en que los sueldos bajos no solo perjudican a quienes los reciben, sino que además tienen un impacto muy negativo en materias tan sensibles como el consumo o las pensiones.