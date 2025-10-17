LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Suerte al Gobierno Lecornu

Aplazar la reforma de las pensiones costará 2.400 millones en dos años y el primer ministro francés avisa de que exigirá «medidas de ahorro»

Rosario Morejón Sabio

Doctora en Psicología y analista de relaciones internacionales

Viernes, 17 de octubre 2025, 21:27

Comenta

Reunido su Gabinete, tras un primer equipo fallido, Sébastien Lecornu, renombrado primer ministro, anunció al nuevo Ejecutivo: «Somos un Gobierno de misión, con un fin ... preciso: dotar a Francia de un Presupuesto antes de fin de año». El exministro de Defensa lidia el calendario más apretado jamás conocido por el Elíseo y Matignon. Domingo 12 por la noche: Lecornu comunicó su plantilla para poder validar el proyecto de ley de finanzas durante el primer Consejo de Ministros del martes 14, inmediatamente antes de transmitirlo a la Asamblea y al Senado. Por la tarde, realizada su declaración de política general con dos concesiones claves al Partido Socialista, el macronista respiró aliviado ante el anuncio de no censura del grupo de la rosa. En los mercados financieros, los que especulaban con otro drama se fueron calmando.

