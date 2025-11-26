LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Pellizco de monja

Si mi abuela fuera la presidenta del Congreso, repartiría pellizcos de monja a diestro y siniestro

Rosa Palo

Rosa Palo

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 00:18

«Si te ofrecen algo, tú di que no», me advertía mi abuela antes de salir de casa. Íbamos a visitar a su hermana pequeña, ... quien, tras los besos de rigor en la puerta, nos hacía pasar al salón. Era allí donde llegaba la pregunta: «¿Queréis tomar algo?». Mi abuela respondía por las dos con un tajante «no, gracias», pero su hermana insistía, mirándome de reojo: «¿Seguro? ¿No te apetece una Fanta?». Ante la presión y la promesa de las burbujas de naranja, yo acababa cediendo con un «bueno, vale» temeroso. En ese preciso momento, sin mover una ceja y con la rapidez de un rayo, mi abuela me pegaba un pellizco de monja retorcido y certero en la parte blanda del brazo que me hacía saltar del sofá.

