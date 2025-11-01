LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Aparición sorpresa de Rosalía para presentar su cuarto álbum en Madrid EFE

Quién es Dios

A la última ·

Al leer «Quién es Dios, el personaje al que Rosalía ha dedicado su último disco», un supuesto titular que rula por ahí, me quedé tan traspuesta como el día en que un individuo me confesó que no sabía quién era Belén Esteban

Rosa Palo

Rosa Palo

Sábado, 1 de noviembre 2025, 00:17

Comenta

En mi casa se santificaban las fiestas yéndonos a tomar el aperitivo. Mis padres, católicos a su manera, siempre antepusieron unas buenas quisquillas a Dios. ... Se ocuparon más de nuestra educación gastronómica que de la religiosa, confiando esta última a curas y a monjas. Pero, aunque yo no hubiera ido a un colegio religioso como fui, algo habría sabido del asunto: entonces, el catolicismo lo impregnaba prácticamente todo, tanto que, por ósmosis pura, sin preguntar, ya sabías que ese hombre colgado en la cruz era Cristo. Por eso, al leer «Quién es Dios, el personaje al que Rosalía ha dedicado su último disco», un supuesto titular que rula por ahí, me quedé tan traspuesta como el día en que un individuo me confesó que no sabía quién era Belén Esteban. Tres avemarías y un 'Sálvame' le puse como penitencia.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Atropellado un trabajador en Santo Domingo de la Calzada
  2. 2 Pillado un riojano en Tiktok haciendo adelantamientos peligrosos, maniobras arriesgadas y caballitos
  3. 3 La Rioja, la segunda comunidad donde mejor se vive. Nos ganan los navarros
  4. 4 «Los únicos perjudicados somos mi hijo y yo. No he hecho absolutamente nada», alega el acusado
  5. 5

    Juicio por una presunta violación grupal en Gijón: «Fueron ellas las que quisieron relaciones»
  6. 6

    Estas son las rutas de alta velocidad en España
  7. 7

    El Ministerio ni siquiera analizó el itinerario hacia Pancorbo que le presentó La Rioja
  8. 8

    Roban un cáliz de plata y un cuadro en una ermita de Murillo de Río Leza
  9. 9

    El Ayuntamiento de Fuenmayor debe pagar 4.800 euros por los plenos al exconcejal de IU
  10. 10 Localizan el cuerpo sin vida del hombre desaparecido en Yécora

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Quién es Dios

Quién es Dios