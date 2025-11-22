LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Santos Cerdán saliendo de su domicilio en Milagro, su pueblo natal (Navarra). EFE

Coles y chistorras

A la última ·

Yo prefiero a la Paqui de Víctor Janeiro, aquella que fue un día a 'Sálvame' a contar que había tenido una relación con el hermanísimo de Jesulín de Ubrique

Rosa Palo

Rosa Palo

Sábado, 22 de noviembre 2025, 00:25

Comenta

Aunque el 'Black Friday' todavía no ha llegado, mi bandeja de entrada parece a punto de estallar por la avalancha de correos que adelantan la ... fecha. «Solo para ti», «Acceso prioritario», «Oferta anticipada para clientes», rezan los asuntos. Si no supiera que esos mensajes los recibe medio planeta, podría pensar que pertenezco a un club selecto al que solo acceden los tocados por el dedo divino de Anna Wintour. Pero entre que elijo creer y lo facilona que soy para según qué cosas, entro en la tienda virtual a echar un ojo aun sabiendo que si está la talla no está el color y si está el color no está la talla. Total, que termino agenciándome un vestido de una talla menos en el que aspiro a embutirme tras dos semanas de ayuno intermitente. Sí, lo sé: soy una mujer con un propósito inalcanzable. Por algo se llama 'fondo de armario', porque el trapo en cuestión acabará ahí, en el fondo, con la etiqueta colgando como un cadáver en la morgue.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece una persona al precipitarse al vacío en Ribafrecha
  2. 2 El invierno asoma con las primeras nevadas
  3. 3 Muere una niña de 6 años y otra de 4 ingresada en la UCI tras acudir a una clínica dental en Valencia
  4. 4

    La Rioja tiene tantas vacantes de empleo como parados
  5. 5 Denuncian en Navarrete a un hombre por portar speed y un puño americano con sistema táser
  6. 6

    «Mi hijo solo pregunta por su maleta, quiere volver al internado»
  7. 7 Los alumnos del internado del Marqués de Vallejo se trasladarán a La Laboral
  8. 8 Primer caso de gripe aviar en La Rioja: una grulla muerta en los Sotos de Alfaro
  9. 9

    Beltrán incluye a su candidatura del PR a los ex de Vinea, pero la formación pierde a 19 militantes
  10. 10 Tragedia en Cangas del Narcea: dos muertos tras un derrumbe en la mina de Vega de Rengos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Coles y chistorras

Coles y chistorras