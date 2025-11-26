LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Manolo Solo da vida a Manuel Gutiérrez Mellado y Álvaro Morte es el presidente Adolfo Suárez en la serie E.C.

Instantes en el caserío

En diagonal ·

En 'Anatomía de un instante' Suárez y Carrillo se ven en una casa de campo. Una reunión secreta mucho antes de la legalización del PCE

Rosa Belmonte

Rosa Belmonte

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 00:21

En 'Anatomía de un instante' Suárez y Carrillo se ven en una casa de campo. Una reunión secreta mucho antes de la legalización del PCE. ... Andamos a la gresca con si es verdad la reunión entre Sánchez y Otegi en un caserío antes de la moción de censura. Lo mantiene Koldo. No sé qué importará que Sánchez diga que no es verdad si lo que ha venido después es que EH Bildu ha sido (y es) el socio más fiable de Sánchez. Y el que menos pide en público porque ya tiene lo que quería. Ser un interlocutor corriente. Y que la señora de Bildu hable en el Congreso como si fuera de Coalición Canaria.

