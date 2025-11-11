LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Deborah Turness, directora ejecutiva de BBC News, habla con los medios de comunicación tras su dimisión. EP

Dimisión nada menos

En diagonal ·

Siempre hemos envidiado a la BBC por sus series. No hay que hacer una lista

Rosa Belmonte

Rosa Belmonte

Martes, 11 de noviembre 2025, 00:13

Comenta

Calderero, sastre, soldado, espía. El cocinero, el ladrón, su mujer y su amante. Médico, cocinera, administrativa, liberada sindical de UGT, pasando por responsable de admisiones ... en Traumatología (nada menos). No es un programa de humor donde salió la liberada sindical que pasaba por médico (sobre los cribados en Andalucía), pero lo pareció en el desmentido. ¡Que la han llamado cocinera! Repugnante clasismo. Como si ser cocinera no fuera hoy (a veces) más prestigioso que ser médico.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Los hosteleros recurrirán ante los tribunales la nueva ordenanza de terrazas de Logroño
  2. 2

    «Las ves en persona y asusta por mucho que llevemos nuestros trajes especiales»
  3. 3

    Café, caña y fútbol con cariño
  4. 4

    La avispa asiática prosigue su colonización en La Rioja impulsada por otro otoño cálido
  5. 5

    Aspirantes a la oposición de guarderías describen otro «examen imposible»
  6. 6 Rescatadas cuatro personas desorientadas mientras hacían senderismo en Lomos de Orios
  7. 7 Detenido en Calahorra por herir con un arma blanca a otro hombre en una pelea
  8. 8 Dos años más de cárcel para el abogado reincidente por estafar más de 13.000 euros a tres clientes
  9. 9 Víctor Manuel y El Chojin estarán en Logroño en los actos para «no olvidar lo que significa una dictadura»
  10. 10 Vuelca un camión cargado de vino en Labastida

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Dimisión nada menos

Dimisión nada menos