El rey emérito Juan Carlos I, a la salida en coche de la Escuela Naval de Marín (Pontevedra) el pasado mes de septiembre EFE

No dejar entrar al viejo

En diagonal ·

Un, dos, tres golpes hubo el 23-F, según don Juan Carlos

Rosa Belmonte

Rosa Belmonte

Jueves, 30 de octubre 2025, 00:11

Un, dos, tres golpes hubo el 23-F, según don Juan Carlos. Le Figaro y Le Point publican extractos de sus memorias (salen el 5 ... de noviembre allí). Los tres golpes son los de Tejero, Armada y los políticos franquistas. Cuenta que para el discurso desde la Zarzuela se puso la chaqueta de general, pero no los pantalones. Que sigue (o seguía) los consejos antiedad de Clint Eastwood («no dejar entrar al viejo») y que nada está organizado para su muerte. La única certeza es el pudridero, pero en el Panteón de los Reyes no cabe. Está preparado para las críticas por el libro.

