El lamento de Juana

Con la llegada del llamado Código de la Democracia desapareció el delito de sustracción de menores que gozaba de una tradición histórica desde el Código ... de 1848. El delito se encontraba, redactado de una manera muy farragosa con un bien jurídico muy preciso, como delito contra la libertad y la seguridad, en el entendimiento que tanto la libertad cuanto la seguridad se referían a un menor, aunque también afectaba al derecho de familia en referencia a valores como la patria potestad ó la tutela y custodia. La edad límite eran los siete años.

Se cruzaba con el delito de detenciones ilegales, del que se suponía que era un delito especial, tal y como se entiende en Derecho Penal el principio de especialidad. El secuestro era, además, un delito agravado. Pero las incongruencias de la regulación que castigaba con menor pena al secuestro de un mayor de siete años, obligó al tribunal Supremo a hacer artesanía jurídica .

El Código de 1995 lo resolvió haciendo desaparecer el viejo delito de sustracción de menores, con el límite de edad de siete años y extiende la edad hasta los dieciocho, poniendo como límite la mayoría de edad.

Se protege la libertad ambulatoria y se entiende el delito como un supuesto agravado de las llamadas detenciones ilegales y del secuestro. El delito se entiende, asimismo, como un supuesto atentado a las relaciones familiares donde también se incardina la no entrega o restitución de los hijos por los padres en los supuestos de separación ó divorcio.

No toda la doctrina está de acuerdo en que la retención de un hijo menor de edad, en casos de separación, nulidad o divorcio, deba ser delito. De esta manera, la no devolución de los menores al domicilio queda excluido del ámbito del secuestro, a no ser que exista una evidente privación de libertad.

Existirá además un delito de desobediencia tratando de invalidar una medida judicial, y, la cuestión podría incluso desembocar en una desobediencia mas amenazas.

Quizá estos asuntos debieran decidirse en el ámbito civil donde no opera con tanta libertad la emergencia del Derecho Penal.

Criminológicamente, estos supuestos suelen darse en los periodos subsiguientes a las vacaciones compartidas o durante los fines de semana. Pero la frecuencia del incumplimiento ha hecho que el legislador, en contra de la última ratio del Derecho y de su carácter fragmentario encuadre muchos de estos comportamientos en el Código Penal.

La cuestión se complica en el caso de padres con legislaciones mixtas, por encontrarse en países diferentes. A veces tal cuestión, y dependiendo de las circunstancias, se resuelve mediante la aplicación de una falta consistente en la desobediencia a la decisión de un órgano judicial en el ámbito civil. Lo que se cuestionaría entonces sería la falta de autoridad de las decisiones judiciales.

Recientemente nos hemos encontrado ante un supuesto de este tipo protagonizado por dos progenitores de distinta nacionalidad, siendo la madre española.

Ha habido mucha confusión al respecto. Espero que estas líneas sirvan a la comprensión del problema o, por lo menos, que expresen un deseo de solidaridad con quienes sufren estas contingencias.