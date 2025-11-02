LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Inmigración y racismo

La situación de los inmigrantes en las llamadas sociedades de acogida se vincula a los derechos que les puedan ser reconocidos por las instituciones jurídicas del país

Rocío Cantarero Bandrés

Catedrática de Derecho Penal

Domingo, 2 de noviembre 2025, 21:55

Los niveles de racismo que se generan en una sociedad determinada son vectores del grado de democracia y de respeto a las libertades. La respuesta ... a una inmigración que es necesaria para las sociedades europeas en el actual momento de la globalización, con el blindaje de fronteras, la criminalización de los inmigrantes que se encuentran en una situación irregular a causa de la Ley de Extranjería, la explotación laboral, el acoso policial, a islamofobia, la segregación educativa, la presencia de grupos y plataformas de extrema derecha, conforman una realidad actual de racismo y xenofobia.

