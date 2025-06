A vueltas con la PAU

Los estudiantes de Bachillerato se acaban de enfrentar a la temida Prueba de Acceso a la Universidad (PAU), cuyas notas marcarán de manera decisiva su ... futuro, puesto que de ellas dependerá la carrera que harán y en qué universidad acabarán cursándola.

Los que ya tenemos unos años conocimos esta prueba con el nombre de Selectividad, que era común para todo el país, con un temario homogéneo y exámenes prácticamente idénticos. Podía haber desajustes, pero la igualdad de oportunidades parecía bastante asegurada.

Sin embargo, conforme se fueron transfiriendo las competencias educativas a las Comunidades Autónomas, esta igualdad se fue resquebrajando, hasta el punto de que el acceso a la universidad acabó dependiendo del lugar donde uno viviera. Cada región empezó a establecer sus propios contenidos, formatos de examen, criterios de corrección... Y comenzaron los problemas, sobre todo cuando se comprobó que en unas zonas los exámenes o la forma de evaluar eran más exigentes que en otras y, con ello, que las notas podían ser más altas o más bajas, beneficiando a unos alumnos en contra de otros.

Numerosas voces fueron denunciando esta realidad y el gobierno, sensible al problema, aprobó el año pasado un decreto para tratar de acabar con esa falta de equidad y crear una prueba más homogénea con unos criterios mínimos de corrección que fueran comunes a todas las autonomías.

Esa ha sido la PAU que hemos tenido este año, en la que se ha tratado también de poner más el foco en las competencias y la habilidad reflexiva de los alumnos que en su capacidad memorística. Sin duda, la nueva PAU ha marcado una senda por la dirección adecuada, pero las autonomías siguen conservando un amplio margen para fijar sus propios criterios, con lo que las desigualdades se han vuelto a poner en evidencia. Por ejemplo, no en todas las comunidades se ha penalizado por igual algo tan básico como las faltas de ortografía.

El Estado autonómico nos ha traído muchas cosas buenas, pero también problemas como este del acceso a la universidad que no hemos conseguido resolver. Cada vez son más los que consideran que sería necesario un gran acuerdo o, lo que es lo mismo, un pacto de Estado, para garantizar una prueba única en todo el territorio nacional, que sería la única forma de salvaguardar la igualdad de oportunidades. Sé que esto ahora mismo es una utopía, porque en esta época parece imposible el entendimiento entre los partidos mayoritarios y porque hay comunidades que se negarían en rotundo a aceptar cualquier cosa que suene a «restarles» autonomía. Pero no se trata ni siquiera de volver a recentralizar las competencias, sino de armonizar y ponerse de acuerdo en unos criterios y contenidos comunes para todo el Estado. Porque el acceso a una universidad a veces se decide por tan solo unas décimas y no es justo que los estudiantes compitan en desigualdad de condiciones. El mérito no entiende de fronteras y nuestra educación pública no puede ser una lotería territorial.