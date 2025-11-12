Hoy no voy a trabajar

Los datos de empleo en nuestro país han mejorado mucho en los últimos años. Baja el paro y sube el número de afiliados a la ... Seguridad Social. Sin embargo, hay dos problemas acechando a los que convendría prestar más atención. El primero, la escasez de profesionales, que supone ya una limitación enorme en numerosos sectores. Y el segundo, el absentismo, es decir, el porcentaje de empleados que no acuden a su puesto de trabajo.

Me quiero centrar hoy en este último, porque el absentismo laboral en España ha alcanzado cifras récord. En 2024 llegó al 7,3%, es decir, más de 1.700 millones de horas de trabajo perdidas. Esto significa que, cada día, hubo un millón y medio de trabajadores que no acudieron a su puesto, lo que se tradujo en un coste global de más de 37.000 millones de euros, asumidos por el Estado y, sobre todo, por las empresas. Las cosas en La Rioja están un poco mejor. Las cifras en nuestra región están por debajo de la media nacional, situándose en un 6,4%, pero no hay lugar para la autocomplacencia, porque fuimos la comunidad con mayor subida de toda España el año pasado. Algo está pasando y no somos capaces de encontrar una solución. Lo que parecía algo transitorio tras la pandemia se está convirtiendo en un problema crónico.

No tengo una varita mágica (me encantaría), pero hay varias realidades que son fácilmente perceptibles. Muchas de esas ausencias vienen motivadas por trastornos de salud mental y lesiones musculares. Y, ante esto, necesitamos empresas que cuiden, que entiendan que prevenir es más barato -y más humano- que sustituir. Y, con ello, liderazgos empáticos, turnos razonables, pausas reales y un sistema que tenga más en cuenta la necesidad de apoyo psicológico y mayor flexibilidad. En definitiva, tenemos que entender que se trabaja para vivir y no al revés, y que la conciliación entre vida profesional y personal debe ser algo real, no simplemente una bonita frase que se escribe con letras de oro en los discursos oficiales pero que, al final, nunca se aplica. Los tiempos en los que todo era trabajar han pasado. Y, además, no van a volver.

Pero, dicho esto, hay otra buena parte del absentismo relacionado con la falta de compromiso en una sociedad cada vez más acomodada y autocomplaciente. Esta realidad se está viendo sobre todo en las nuevas generaciones. Por ejemplo, cada vez es más común el caso de jóvenes que se incorporan un día a un empleo y, al día siguiente, deciden no volver, porque consideran que ese trabajo no les motiva o les ocupa demasiado tiempo. Y, al final, muchos de ellos a lo que aspiran es a ser funcionarios. Y un país no se construye solo con funcionarios. Por supuesto que hay que vivir y disfrutar de la vida, pero también hay que esforzarse, respetar, ser disciplinado y autoexigente, en definitiva, pelear por lo que uno quiere. Valores que, aunque no estén de moda, siguen siendo necesarios.