El regreso de los monstruos

«El terror es verdad y la verdad es terror...»

John Edgar Wideman

1920. Europa es un erial, una ruina carbonizada. El espectro de la ... Primera Guerra Mundial se extiende por el continente. Ciudadanos hambrientos hacen cola para conseguir un cuenco de sopa aguada. Calles rotas, almas rotas. Sombras y callejuelas derruidas, miembros amputados, lienzos de fachada perforados por las balas, rostros desdibujados por la metralla, hombres de carne y hueso convertidos en espectros de espectáculos de feria.

El miedo se ha apoderado de las mentes. El estruendo horrísono de las trincheras sacude unas alcobas de eternas y espeluznantes noches. Hombres brutalizados por la guerra trasladan la violencia a sus hogares. Vuelven de otro mundo y todo lo que hay al otro lado les resulta ajeno. Trágica ironía del progreso, la esperanza de la razón no ha sido sino un viaje hacia la nada. Carne en lata y un trago de aguardiente antes de ser triturados por los afilados colmillos de metralla.

Los temores del momento espejean en la penumbra de los cines. Robert Wiene acaba de estrenar 'El gabinete del Dr. Caligari'. Una resaca expresionista en la que planea el pánico a ser manejados como marionetas. Convertidos en homicidas obedientes y sonámbulos. A las torturadas costas del expresionismo alemán arriba el Demeter, impulsado por la tormenta, transportando en su interior su cargamento de ratas y desgracia, de miseria y muerte. Nosferatu, una criatura entre la vida y la muerte, el gran contaminador. El bebedor de sangre, el mal dispuesto a propagarse como una gran epidemia tan nefasta y letal como la pandemia de gripe que arrasó Europa tras la guerra.

1929. El sueño americano estalla en mil pedazos. El país de la prosperidad, el consumo y la opulencia, el nuevo paraíso de los rascacielos con arterias de asfalto, donde la noche era tan suave como las burbujas del champán servido en las excéntricas fiestas de los nuevos ricos, se transforma de la noche a la mañana en una nación de pobres, un piélago de desheredados recorriendo el territorio bajo la bandera del hambre. Campesinos sin tierras, granjeros arruinados, obreros sin trabajo, ahorradores sin fondos. Los suicidas, como pájaros negros sobre el cielo de neón en Wall Street.

La gran fábrica de sueños de Hollywood no tarda en poblarse de monstruos. Adaptaciones de Frankenstein y Drácula. El telón de miedo de la ficción cubriendo la noche de la historia, un espanto cotidiano que se puede respirar, mascar y percibir como un velo sutil cubriendo los rostros y las bocas. Ir al cine a pasar miedo para olvidar la temible realidad en la que se habita.

1939. La serpiente ya había puesto sus huevos en el tiempo. Eclosionan en Italia y esparcen su veneno por todo el continente. El terror ya no está en las pantallas, ha salido a las calles, ha tomado los parlamentos y convertido las delirantes visiones de los dictadores en una realidad de pesadilla. Los ejércitos de Hitler y de Stalin desfilan juntos en el aeropuerto de Moscú y se abrazan bajo flameantes banderas con esvásticas, hoces y martillos.

Ahí vuelven de nuevo Nosferatu, Drácula, Frankenstein paseándose por unas salas fantasmales

El gran triunfo del engranaje totalitario es hacer de los individuos una pieza intercambiable en una realidad terrorífica. No hables, las paredes oyen. Cierra las ventanas, mil ojos te observan. El judío Suss es una película de propaganda del horror, una sangrante herida del odio en la que palpita el miedo al diferente. Un delirio conspiranoico, un espantajo terrorífico agitado ante miles de miradas hechizadas.

2025. La realidad se licua y se sirve en pantalla diseñada como un cóctel de certezas a medida por un ejército de procesos matemáticos altamente personalizados. La máquina lo sabe todo de ti. Tus miedos, tus ambiciones y deseos más oscuros. La gran alucinación es la conquista definitiva, de una vez por todas, de pensamientos y conciencias. Drogados por inertes fantasías, asistimos anestesiados al rapto de las almas. Todo lo que nos hace humanos perece, mientras cielo y mar se queman en una gran hoguera.

En medio de este horror diario, de este cotidiano festín de la barbarie, de esta danza ignorante y grosera de la muerte televisada por miles de pantallas regresan los viejos monstruos de otros tiempos. Ahí vuelven de nuevo Nosferatu, Drácula, Frankenstein paseándose por unas salas fantasmales, no se sabe muy bien si como presagio o advertencia, si como reflejo o como síntoma. Sueños de la razón dormida que, esta vez, quizás se queden con nosotros para siempre.