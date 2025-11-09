LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

El regreso de los monstruos

La gran alucinación es la conquista definitiva de pensamientos y conciencias

Roberto Germán Fandiño

Profesor de Geografía e Historia en el IES Sagasta

Domingo, 9 de noviembre 2025, 21:31

Comenta

«El terror es verdad y la verdad es terror...»

John Edgar Wideman

1920. Europa es un erial, una ruina carbonizada. El espectro de la ... Primera Guerra Mundial se extiende por el continente. Ciudadanos hambrientos hacen cola para conseguir un cuenco de sopa aguada. Calles rotas, almas rotas. Sombras y callejuelas derruidas, miembros amputados, lienzos de fachada perforados por las balas, rostros desdibujados por la metralla, hombres de carne y hueso convertidos en espectros de espectáculos de feria.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El abogado reincidente se sienta de nuevo este lunes en el banquillo acusado de estafa
  2. 2 Los padres de una niña la venden por 5.000 euros y cinco botellas de whisky en Navarra
  3. 3

    La Rioja Baja se une en defensa del Hospital de Calahorra
  4. 4 Dos generaciones y un destino: la viña
  5. 5 Críticas a varias decisiones del Ayuntamiento de Logroño, en el Teléfono del Lector
  6. 6

    La verdadera historia del fin de los zulos de ETA que no cuenta la nueva película de Netflix sobre la banda
  7. 7 El marcador | Los resultados de la jornada
  8. 8

    La SGAE ha llevado a los tribunales a cuatro ayuntamientos en 2025 por derechos de autor
  9. 9

    Brigitte no tiene pene
  10. 10

    «Pedro Sánchez prioriza los votos de PNV y Bildu al bienestar de los riojanos»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja El regreso de los monstruos