Es verano. El calor nos somete con su tiranía y nos invita a la frivolidad o al sueño. Aunque no sea cierto, parece que la ... vida se interrumpe en el estío. Cansado de series tediosas y películas cargadas de premios, pero más lentas que el crecimiento en directo de una orquídea, agobiado por los dramas rurales prefabricados o las innovaciones insufribles de la enésima pedantería rodada en plano secuencia, recurro a los viejos DVD de la estantería.

Elijo 'Sopa de Ganso' de los hermanos Marx. Comienza el filme, pero algo falla. Las imágenes son en color y no aparece el bueno de Groucho, sino una señora muy arreglada y con rostro de muñeca de porcelana afirmando con solemnidad que España es una dictadura comunista. No salgo de mi asombro, aún peor, no sé si asustarme, revisar mi teléfono por si lo ha controlado la Stasi o reírme de las chocantes ocurrencias de los Marx que han convertido España en Freedonia, aunque yo pensaba que para eso ya teníamos Madriz, donde se podían tomar cañitas en plena pandemia.

El siguiente plano no es menos impagable. Sale un señor con una camiseta de andar por casa que hace alusión a Florida, el paraíso de los jubilados estadounidenses y los señores naranjas que se encierran en mansiones con secretos de Estado. Seguro que es un apparátchik de la nueva dictadura comunista española, aunque se parece más al vecino del quinto o al tendero de la esquina sin glamour. El personaje parece que se ha escapado de 'Pulp Fiction' después de que el señor Lobo se deshaga de algún cadáver, pero luego la trama desvela que le ha dado una USB a una señorita especialista en cine adulto para que no la pillen los de la UCO. Florida, actrices porno y corrupción. Ya no sé si me hablan de España o de EE UU.

La trama parece interesante hasta que aparecen los otros personajes. Individuos con pinta de cuñados cutres y casposos, como huidos de una de esas comedias de Fernando Esteso y Andrés Pajares de la época del destape, pero con mucha menos gracia, que ya es decir. Para colmo de males, uno de esos señores ha sido el hombre de confianza del presidente electo de la nueva monarquía dictadura constitucional costumbrista comunista española. Sociólogos y politólogos van a tener que esforzarse mucho para desarrollar este nuevo concepto.

Cuando le piden explicaciones al presidente dice que no ha comido y se tiene que ir. Me pregunto por qué el presidente y Mariano Rajoy no se reconcilian y dan las ruedas de prensa juntos. Harían una pareja para morirse de risa.

A estas alturas llego a pensar que hay un hacker ruso manipulando mi DVD o que el chino liliputiense que habita dentro de todos estos aparatitos mágicos se ha vuelto loco. El delirio, no obstante, continúa. Ahora se ven reuniones solemnes de partidos políticos, aunque parecen convenciones de vendedores de seguros. Trajes y corbatas dan más aplomo y credibilidad a las mentiras. Unos están cariacontecidos y otros exultantes, pero ambos reniegan a todo pulmón contra la corrupción de la vida pública.

Es una de las partes más divertidas de la película porque se acusan todos entre ellos dándose golpes de pecho y presentándose como víctimas inocentes los unos y como regeneradores amnésicos los otros. Tiene su gracia, pero igual el guionista se ha pasado de cínico.

En este momento me despierto, el sopor del verano me ha dejado seco en el sofá. Compruebo con alivio que al DVD no le pasa nada, solo estaba desconectado. Me había quedado dormido viendo eso que en la tele llaman actualidad. ¡Qué invento fascinante este de la televisión!, cuando te pones delante de ella en verano te dan unas ganas locas de apagarla e irte a tomar viento fresco. Lo curioso es que lo mismo sucede en invierno a pesar de que haga un frío que pela.

Ahora están poniendo una serie nueva que dicen que es muy buena. La ponen todas las tardes y nunca llego a enterarme muy bien de lo que pasa entre cabezada y cabezada. Debe ser de ciclistas, porque salen unos señores muy delgados en bici dándolo todo. Algunos se escapan y otros los persiguen, lo cual no deja de resultar un poco extravagante, porque al final van todos al mismo sitio. Lo mejor es que si no te enteras de la fiesta es lo mismo porque todos los capítulos terminan igual, con un señor de amarillo levantando los brazos y un diputado de Vox echándole la culpa de todo a los emigrantes, mientras la agrupación de Podemos vuelve a pedir dos huevos duros.

Si los Marx levantaran la cabeza dejarían de hacer películas. La realidad resulta a todas luces más absurda e hilarante. Disfruten del verano.