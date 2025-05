La devastación

James Joyce

Nankín, 1937. Una estación de tren calcinada. Un bebé en pañales cierra los puños y llora con desesperación. A su alrededor raíles retorcidos, ... llamas envolviendo el cielo. El historiador Anthony Beevor ha señalado en más de una ocasión que la Segunda Guerra Mundial comenzó con la invasión japonesa de China. No es solo una mera cuestión de cronología. La presuntuosidad occidental omite a menudo que el conflicto en China fue el corazón de la guerra. Parece que no hay guerra que acabe o empiece sin Occidente mirándose el ombligo.

Dresde 1945 el ángel de la catedral en ruinas observa desde la torre una ciudad reducida a cenizas. Los supervivientes cuentan que las tormentas de fuego desatadas por las bombas incendiarias elevaron tantos grados la temperatura que la gente se cocía por dentro en los refugios y los túneles.

Han pasado ochenta años desde el final de la Segunda Guerra Mundial y aquí la tenemos de nuevo

Agosto de ese mismo año, Hiroshima. Todos los relojes que no se fundieron con la deflagración nuclear quedaron parados a la misma hora como testigos mudos de la iniquidad. Un instante congelado que no debiera nunca caer en el olvido. El historiador John Dower demostró hace años que el lanzamiento de la bomba atómica fue innecesario, puesto que Japón estaba dispuesto a rendirse, siendo el Estado Mayor estadounidense conocedor de este hecho. Sin embargo, los vencedores no podían resistirse a comprobar los efectos destructivos de sus nuevas armas.

La civilización al servicio del progreso. Hipocresía de los vencedores que convierten sus mentiras en una historia de guerra justa juzgando a los vencidos por crímenes que ellos no dudarán un instante en cometer.

Sumérjanse en la intrahistoria. Atisben con sus ojos el espíritu de una época. Revista Life, 22 de mayo de 1944. La guerra desde la retaguardia. Motores Studebaker para aviones invencibles, avances en el frente del Pacífico. «Mantenga América fuerte. Compre bonos de guerra». Lleguen a la página treinta y cinco. Deténganse y observen una fotografía a plena página. Una joven escribe a su novio agradeciéndole el trofeo de guerra que le ha enviado. La muchacha mira embelesada el cráneo de un soldado japonés.

Los soldados aliados en el Pacífico se llamaron a sí mismos desratizadores. El enemigo no es nada, menos que nada, carece de valor y de derechos. Hasta a su cadáver se le niega la dignidad para convertirlo en poco más que un trofeo de caza.

Los estadounidenses practicaron una guerra racial en Japón, pero los japoneses hicieron lo propio en China. Joanna Bourke nos ha relatado cómo estos pusieron en marcha la unidad 731 destinada al desarrollo de armas biológicas. Los cobayas eran prisioneros chinos. Afortunadamente, los vencedores estuvieron allí para arreglarlo. Una vez terminado el conflicto, Estados Unidos silenció todo el programa concediendo la inmunidad a más de tres mil seiscientos de sus integrantes a cambio de los datos obtenidos.

Alemania tuvo un loco en el poder que perseguía una utopía racial, pero raro fue el escenario de la guerra en el que el racismo no estuvo presente. Como decía Tony Judt, todos los países guardan un cadáver en el armario, y casi siempre, podríamos añadir, pertenece a otra raza, otra cultura, religión o ideología. Si pierdes, a esto se le llama fanatismo; si ganas eres un patriota.

Los objetivos de las cámaras desnudaron el horror, contaron lo inenarrable. Pero una cosa es lo que apenas puede contarse y otra lo que nos ocultan. La Segunda Guerra Mundial no fue una guerra de EE UU y sus aliados para liberar a los judíos y defender la democracia. La persecución nazi ocasionó miles de refugiados que, tanto Estados Unidos, como Inglaterra se negaron a admitir.

La canción de la Historia. La letra cambia constantemente, pero la música es la misma. Bernard Wasserstein ha narrado cómo los británicos no estaban dispuestos a albergar a los judíos huidos ni tan siquiera en aquellos territorios destinados a ellos según la Declaración de Balfour al final de la Primera Guerra Mundial. En aquel tiempo aquellos territorios eran el protectorado británico de Palestina.

Que nadie diga que no se aprende nada de la historia. El pasado es un arma de destrucción masiva. Si lo manipulamos adecuadamente es la legitimación esplendorosa de cada nueva masacre, cada genocidio, cada exterminio renovado.

Han pasado ochenta años desde el final de la Segunda Guerra Mundial y aquí la tenemos de nuevo. Víctimas pequeñas en territorios lejanos, como recitaba el poeta. Da vergüenza contemplar como el nombre de los muertos de ayer se usa para legitimar los asesinatos del presente, mediante la violencia, la segregación y el hambre.

Da vértigo atisbar con qué facilidad se convierten las víctimas en verdugos. Con qué presteza transforman la historia en propaganda quienes se apuntan al carro de las conmemoraciones vacías y los discursos huecos. Cómo en el nombre de una ideología ultranacionalista, racista y supremacista llamada sionismo se perpetra otra limpieza étnica ante la pasividad o el apoyo indisimulado de las grandes potencias.

Ochenta años han pasado y nada hemos aprendido, ni siquiera aquello que afirmaba Elias Canetti de que las banderas nada son sino viento visualizado.