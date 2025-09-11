«En estos tiempos locos las piedras flotan y las hojas se hunden, y cuanto más grande es el pez más fácil le resulta colarse ... por la red»

Akimitsu Takagi

Hagan memoria. Los salones de los años ochenta. La tele es el centro. Intermitencias alumbrando la noche de verano en los patios de vecindad. La musiquilla del telediario reverberando en los muros. Espaldas adheridas a los sillones rojos de polipiel, aquellos famosos sofás de sky en los que se pegaba todo, las siestas, las meriendas, el arrebato pasional del sábado por la noche. No solo eran remansos de descanso después de una dura jornada, constituían en sí mismos un yacimiento arqueológico.

Allí, en uno de esos salones ochenteros nos enteramos por las noticias de que existían: los antisistema. Asilvestrados, bárbaros, descreídos y sinvergüenzas. Nómadas del asfalto atacando el mobiliario urbano, pequeñas bombas de odio contra lo establecido. La pesadilla de las señoras del barrio. Si te los cruzabas en la calle al salir de la peluquería mejor te cambiabas de acera. La secta del Cojo Mantecas, rompefarolas, sorbelitronas, incendiarios de cajeros automáticos.

Surgidos de las movilizaciones estudiantiles de los ochenta e ideales para demonizarlas, el instrumento perfecto con el que asustar a la gente de orden, los yernos bien peinados, los hombres de negocios y los nuevos prohombres de la democracia de impecable traje, si provenían del movimiento, o con gafas de pasta y americanas de pana aún impregnadas de olor a tabaco, si lo hacían de las catacumbas de la clandestinidad.

¡Qué tiempos aquellos en que los antisistema eran punkis y quinquis! Hoy han involucionado mucho. Conducen coches de alta gama y llevan camisas de corte elegante, bien ceñiditas para remarcar la rancia reciedumbre, el aire a legionario de antaño o de pijo de toda la vida.

No hablan, gritan y dan puñetazos en la mesa con marcialidad tabernaria. Habitan un mundo en el que todo puede ser y no puede ser al mismo tiempo, no porque les guste contradecir a Parménides, sino porque rebosan de testosterona y son hombrunos como el Cid, como Guzmán el Bueno, como el Guerrero del Antifaz, ¡Santiago, y cierra España!, aunque en este país esté todo abierto a todas horas.

Son los habitantes del remoto planeta de Oximorón, perdido en las circunvoluciones de tiempos prehistóricos. Hablan de la debilidad europea mientras se pliegan babeando y moviendo la colita del esmoquin en los saraos electorales del tío Donald, al que deben confundir con el tío Gilito, porque de pequeños nunca leían el Don Mickey, esa mamarrachada extranjerizante.

Profieren discursos patrióticos desaforados, de rompe y rasga, de pelo en pecho y pétrea mandíbula visigótica. Si se miran en el espejo ven la identidad nacional, pese a que su ideología cada vez es más una importación tomada de Orbán, Putin o Le Pen. Si Paco levantase la cabeza y los viese entregados a ese contubernio de bárbaros del Este y pérfidos gabachos les daría unos azotes y los mandaría a la cama sin cenar.

Son modernos y a la vez reaccionarios. Les gustan los drones y los misiles, pero abominan de la ola de erotismo que nos invade y de tanta libertad sexual. Les pasa un poco, como dijo el inmortal Shakespeare, lo que a muchos predicadores, censores y fanáticos religiosos, azotan a la prostituta porque tienen una necesidad imperiosa de utilizarla para la misma ofensa por la que ellos aplican el látigo.

Reniegan de la ciencia porque prefieren a toda costa la fe. Mejor no complicarse la vida con tonterías como el cambio climático. Son los nuevos fundamentalistas del becerro de oro. Sueñan con privatizarlo todo, con poner al frente del Ministerio de Sanidad a un antivacunas o a un iluminado partidario de la sopa de caracol para curar la tosferina.

Estos son nuestros nuevos antisistema. Gomina a toneladas, mecheros de gasolina, jauría de sábado por la noche y colérico yutubero de saldo antes del desayuno. Si uno va a salir de casa mejor que sea con energía y nada la proporciona más que una buena ración de odio, ¡abajo los cereales, arriba el café agriado y aguardentoso!

Ocupan butacas en el parlamento, gobiernan con sus amigos biempensantes del jerseicito al cuello, peluquería diaria y bolsito de marca en no pocas autonomías, pero son lóbregos y tristes como la España en blanco y negro del NO-DO. Dicen odiar eso que las gentes llaman memoria histórica, pero se pasan el día resucitando a Franco.

Los antisistema de los ochenta fueron pronto sepultados por la ilógica de un mercado capaz de transformar a los Sex Pistols en una franquicia, pero revelaban un país abierto al mundo después de años de dictadura corrupta, provinciana y cruel. Los de hoy anhelan el mundo cerrado, clasista, machista de antaño. Porfían por darle marcha atrás al reloj de la historia.

Señoras y señores diputados. Cuando salgan de la peluquería de hacerse la permanente en los eslóganes, ya que las ideas parece que se les cayeron hace más tiempo que a algunos de nosotros el cabello, al menos cámbiense de acera. Tengan algo de dignidad, como las señoras de los barrios.