Qué gran semana nos regaló la vicepresidenta Carmen Calvo. Sólo dos hechos, nada más, pero hilarantes. Primero se fue a Roma a 'acordar' con el Vaticano que los restos de Franco no se inhumarán en La Almudena. La diplomacia de la Santa Sede, la más extraordinaria mundialmente, le enmendó la plana emitiendo un comunicado en el que precisó que en el encuentro no se había pactado nada, que ese era un tema en el que no le corresponde entrar y que si el Gobierno se ha buscado un problema que lo solucione él.

Pero aún nos esperaba lo mejor. Unos días después, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la ministra aseguró que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no había cambiado de opinión en cuanto a si era aplicable o no el delito de rebelión a los secesionistas catalanes imputados. De hecho interrumpió al periodista que, sin éxito, quiso leerle las declaraciones que en mayo Sánchez había hecho a una cadena de televisión considerando los hechos como delito de rebelión. La vicepresidenta, para asombro de los colegas presentes en la sala, contestó que a ella se le había preguntado por el presidente del Gobierno. «¿Pero no es la misma persona?», replicó atónito el periodista. «A mí se me ha preguntado por el presidente del Gobierno», respondió Calvo. Y ya, en una situación surrealista, el compañero tuvo que volver a decir: «¿Pero no son la misma persona? Bueno, en todo caso, ¿por qué cambió de parecer Pedro Sánchez?» Las carcajadas las tuvieron que oír hasta los bedeles que abren las puertas de La Moncloa. Ella miró a la ministra Delgado, calló... y cayó por segunda vez en el ridículo.