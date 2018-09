Otro revés para Sánchez Las nuevas dudas sobre plagio del libro de su tesis afectan a la credibilidad del presidente y alejan a sus socios en la moción de censura Jueves, 27 septiembre 2018, 23:27

La revelación de que el libro publicado en su día por Pedro Sánchez junto al economista Carlos Ocaña contiene apartados extraídos sin cita de una conferencia pronunciada por el diplomático Manuel Cacho en la universidad en la que el primero obtuvo el doctorado y fue profesor volvió ayer a extender sospechas sobre la rectitud del hoy presidente en su etapa académica. No hay justificación alguna para que alguien publique un texto con plagios; ni tal conducta puede ser menos censurable porque Sánchez anunciara ayer que «el error va a ser subsanado en la próxima edición». De entrada, porque resulta inverosímil que se trate de un error fortuito. Es más que sorprendente que un libro que fue resultado de su tesis doctoral sobre la innovación en materia de diplomacia económica acabe apropiándose de lo expresado por un diplomático en un acto público. Ello vendría a sugerir que la tesis inicial no aportaba elementos de interés superior a los hallados por los autores en aquella conferencia; y que ésta, al ser de dominio público, fue interpretada por Sánchez y Ocaña como una aportación que podían hacer suya sin miramientos. Pedro Sánchez estaba obligado a comparecer ante el Senado para dar explicaciones sobre la originalidad literal de su tesis doctoral, por decisión de un PP que se ha mostrado implacable en ese asunto. Ahora no tiene más remedio que hacerlo en un tono muy diferente al empleado ayer. El revés para Sánchez se vuelve especialmente serio, dado que algunos de sus aliados en la moción de censura contra Rajoy han rehusado socorrerle ante tan flagrante mala práctica, exigiéndole aclaraciones en forma de disculpa. Y más serio aun en tanto que la revelación de una praxis tan aborrecible en la producción intelectual se suma a las continuas rectificaciones e incumplimientos que, por momentos, restan autoridad a Pedro Sánchez. Los plagios en un libro publicado hace tan solo cinco años conectan inevitablemente con la sensación de que Sánchez rehuye la claridad y la transparencia en sus decisiones políticas y en cuanto a la entereza de éstas. El problema es que los plagios del libro que redactó junto a Carlos Ocaña son tan injustificables que el episodio ha agotado su crédito, porque llegó a La Moncloa mediante una moción de censura frente a la corrupción. A partir de hoy no puede pretender que se le disculpen ni los despistes.