Respuesta del Gobierno Domingo, 26 agosto 2018, 23:39

Las manifestaciones desaforadas de Quim Torra en las que alentó a «atacar al Estado español» han suscitado como es lógico la respuesta airada del Partido Popular y de Ciudadanos. Ayer, la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, salió a responder no tanto al dislate de Torra cuanto a las críticas de PP y Cs, que instaban también al Ejecutivo a reaccionar. La ministra defendió el diálogo entre la Generalitat y el Gobierno central y manifestó que la frase del presidente catalán era «inaceptable», pero hizo una llamada a la calma y subrayó que «con frases no se ataca al Estado». Enseguida aclaró que para poder tomar medidas efectivas y valorar incluso la aplicación de nuevo del artículo 155 tienen que existir «hechos jurídicos». Es evidente que las expansiones verbales del ultranacionalista Torra no pueden ser recurridas ante el TC, pero también lo es que, para el Gobierno de la nación, el enemigo no es la oposición democrática, sino el independentismo rupturista. Y que el plausible camino del diálogo se frustrará más pronto que tarde si Torra no se modera, tanto en su discurso cuanto en su actitud.