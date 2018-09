Al menos, respeto

Suelen proclamar los representantes de la Plataforma de Interinos de La Rioja (PIR) que son los únicos que defienden los intereses de los docentes interinos de esta comunidad, menospreciando a menudo el trabajo de organizaciones sindicales como la nuestra, ANPE-RIOJA, que no sólo defiende a dicho colectivo, sino que lo hace también a funcionarios fijos y a personas que por primera vez quieren acceder a la docencia, es decir, sin excluir a nadie.

Cuando alguno de dichos portavoces comenzaba como interino hace 20 años, el sindicato ANPE ya llevaba 20 más defendiendo los intereses docentes y mejorando la calidad de la educación pública, siempre respetando la igualdad de oportunidades para todos. En ANPE-RIOJA no nos tiembla el pulso al defender la convocatoria de amplias ofertas de empleo público, aunque para ello tengamos que pedir la dimisión del propio Consejero de Educación, como este año, pues muchos de los males vienen de la precaria situación de las vacantes, que impide a funcionarios de carrera acceder a todas las plazas y a los interinos a un puesto fijo.

Interesa a la opinión pública y a los docentes saber que no sólo la PIR, como pretenden hacer creer, lucha contra la precariedad del empleo interino. Los sindicatos lo hacemos desde mucho antes e informamos del coste real de los trámites para solicitar ser indefinido (no fijo) ante los tribunales, cuestión no baladí ya que en última instancia hay que acudir al Tribunal Supremo.

Pero son más graves los calificativos que la PIR nos dedica por tener opinión, dejándolo por escrito en sus redes sociales y con una falta total de educación y respeto, con expresiones como «esos hijos de p.... de ANPE», «sois los culpables de que padres de familia se vayan a la calle», «ya sabemos quién os da de comer», etc. Y no como miembro de ANPE sino como padre me preocupa que tales personas, que escriben y difunden semejantes calumnias, puedan influir en la educación de mis hijos.

Llama también la atención cómo estos mismos portavoces, presentados a oposición este año en La Rioja, arremeten contra el sistema tras saber que no han aprobado con plaza, no antes, y emiten notas de prensa criticando absolutamente todo, todo lo que no favorece sus propios intereses. Y con absoluto desconocimiento del procedimiento administrativo, en lugar de hacer alegaciones a la Consejería en tiempo y forma, ponen en tela de juicio la profesionalidad e imparcialidad de miembros de un tribunal, que, como muchos profesores, pertenecen a una organización sindical. Incluso son capaces de pedir explicaciones a ANPE-RIOJA de «por qué aprueban el mismo número de candidatos que plazas hay en la oposición», cuestión en la que no tenemos absolutamente nada que ver.

Aunque ANPE-RIOJA evidentemente no tiene ninguna influencia ni participa en procesos selectivos, competencia exclusiva de la Administración, si desde la PIR así lo creen, los insto a que sin más demora acudan a los tribunales y nos demanden. En cualquier caso, su actitud es deplorable, descalificando a compañeros con nombres y apellidos y a una organización sindical que sí representa a muchos docentes.

No consideramos justo ni propio amparar a la PIR, como otros sindicatos que hasta los han invitado a ir a Mesas de Negociación bajo su paraguas. ANPE-RIOJA no se debe a ninguna Administración ni a un puñado de votos, defendemos mejorar el sistema educativo y las condiciones laborales de TODOS los docentes de la escuela pública y por ello seguiremos trabajando, como siempre hemos hecho.