Respaldo a Llarena Lunes, 3 septiembre 2018, 00:14

Solo dos días después de que el Ministerio de Justicia anunciara que dejaba a su suerte la defensa del magistrado Llarena ante la justicia belga por la demanda de Puigdemont , y tras recibir numerosas críticas, el Gobierno anunció que ha puesto en marcha «todos los mecanismos necesarios» para defender la soberanía jurisdiccional española en la demanda contra el juez por decir, en un acto privado, que en España no hay presos políticos. Llarena solicitó amparo al Consejo General del Poder Judicial, que resolvió trasladar al Gobierno su petición para la adopción de medidas que aseguren «la integridad e inmunidad de la jurisdicción española». Y «de manera inmediata», según el Ejecutivo, Justicia puso dicha petición en manos de la Abogacía del Estado para poder contratar los servicios de un despacho de abogados que represente a España. Ya se sabe que es preciso mantener la separación de poderes, y en este sentido los escrúpulos del Gobierno son inteligibles, pero ante un caso flagrante de agresión al Estado, más vale defenderse en exceso que dejar algún flanco descubierto. Este es el camino, aunque no se entiende por qué la decisión no se tomó de inmediato, sin necesidad de tener que rectificar.