La resaca de las elecciones andaluzas despeja solo una duda y crea multitud de incógnitas que habrá que esperar cierto tiempo para comprender en toda su magnitud. Por otra parte, irritan esos voceros sociatas que no han dejado de denigrar a los votantes que expresaron ese día su hartazgo de un proyecto socialista más que agotado. Y no solo por la corrupción de los ERE y el mangoneo consabido. Es evidente que Díaz ya no prometía nada que no sonara a vacío o anacrónico, excepto a los devotos de su carisma sevillano. Esos nuevos inquisidores que pregonaron en redes sociales el apocalipsis democrático y la venida del Anticristo neonazi tras constatar el fracaso electoral de su partido. Los sectarios nunca comprenderán que los 700.000 ciudadanos que se abstuvieron son la garantía de que en futuras elecciones haya un cambio de signo contrario.

Ya he dicho otras veces que el espectáculo más deplorable de nuestra época es ver cómo el capitalismo se ha vuelto global, con todas las consecuencias, mientras el discurso de la izquierda se hace cada día más estrecho y local, luchando como mucho por ocupar la vacante socialdemócrata. Y esa debilidad ideológica, por desgracia, también alienta a los votantes de Vox. La ineficacia de esta izquierda es una clave dramática para entender por qué antiguos simpatizantes socialistas, indignados con sus líderes, los han traicionado votando a una derecha extremista, impregnada de valores neoliberales y capitalista hasta la náusea. Tiene gracia escuchar a comentaristas perspicaces criticando que sus votantes ignoraban el programa de Vox. Compuesto, al parecer, solo de falacias legales y fantasías paranoicas. Como si otros programas radicales no fomentaran también una interpretación aberrante de la realidad, como reconoció Iglesias esta semana en el Senado. La reacción violenta de algunas facciones del podemismo andaluz, ondeando enseñas soviéticas y clamando contra el fantasma del neofascismo multinacional, es otra demostración del profundo desconcierto de la izquierda en este mundo tan complejo como inquietante.

Y llega el invierno, sí, como anuncian los jacobinos de los CDR, amenazando a Sánchez con sumir sus benéficas iniciativas en el ridículo, mientras se publicita en todos los medios y plataformas la última temporada de 'Juego de Tronos'. Es decir, el final del juego. No sabemos, las apuestas del CIS son confusas, si con el jugador Sánchez pasará lo mismo. Menudo invierno nos espera. Sánchez atascado en la casilla estratégica de los presupuestos, el títere Torra de turismo barato por Eslovenia, los presos separatistas ayunando para dar una falsa imagen de víctimas durante el juicio mediático a escenificar en el plató del Tribunal Supremo, la resurrección del aznarismo más faccioso y, por si fuera poco, la perspectiva incierta de unas elecciones que transformarán drásticamente el paisaje político español y europeo. Qué ganas ya de que llegue el verano.