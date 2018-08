El expresidente de la Generalitat asegura que la república catalana le ha ganado a la monarquía, a la que llaman 'del 155', pero el indeseable combate no ha terminado. El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, también está convencido de que la Monarquía puede ser una rémora del pasado si se le asocia a la corrupción, pero el pasado sigue siendo inmodificable. Especialmente entre nosotros, porque no acaba de pasar. Carles Puigdemont lo repite una y otra vez, no solo para que lo entendamos todos, sino para que él acabe por comprenderlo. Son ya más de 7.000 los jóvenes que han llegado en pateras o escondidos en un vehículo. Nuestra hospitalidad es mayor que nuestra capacidad de hospedaje. Hoy se reunirá la Conferencia Sectorial de Inmigración, a la que asistirán representantes de todas las comunidades y de Ceuta y Melilla, mientras estamos preferentemente ocupados en exterminar medusas. De niños, a esos trocitos del Mediterráneo les llamábamos 'agua cuajá', pero ahora parece que hay más que nunca y los bañistas tienen que esquivarlas o conformarse con ducharse en casa.

La llamada 'madre naturaleza' sigue siendo neutral y lo mismo nos manda un tifón que un plátano envuelto en su propia canana. El Rey, al que Dios guarde incluso de algunos monárquicos, ha pedido asegurar el orden constitucional frente a los ataques de Torra, que ni se permite descansar ni consiente que los demás descansemos. Ahora pretende apaciguar a sus aliados, cosa siempre más ardua que contentar a sus enemigos, que siguen siendo los que siempre están hablando del enemigo, hasta cuando se miran al espejo. El rechazo de la pena de muerte no convence a nadie en Estados Unidos. Creen que evita que haya reincidentes.