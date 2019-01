República, ¿para qué?

Desde el advenimiento de Podemos a la vida política española ha surgido un movimiento reivindicativo de la república, a la que nos quieren presentar como bálsamo de Fierabrás que sana todos los males. El último capítulo de esta intentona antimonárquica ha sido ese mal remedo de votación, organizado en varias universidades, muy al estilo del referéndum aquél de Cataluña, caracterizado principalmente porque suelen votar sólo, o casi sólo, los partidarios de una cara de la moneda. Ante este cambio de monarquía por república que nos proponen, vienen a mi memoria las palabras de Fedro en sus 'Fábulas': «En los cambios de gobierno entre los ciudadanos, los pobres no hallan más cambio que el del nombre de su señor».

He de reconocer que, desde un punto de vista teórico, la república tiene su lógica: el presidente de la república es elegido por todos los ciudadanos y el rey no, lo cual puede resultar atractivo, especialmente para los jóvenes, pues ya decía Lamartine: «No hay un alma de veinte años que no sea republicana». El problema de las repúblicas es que no pueden quedarse en la teoría y la práctica es otra cuestión. Ya sabemos que una cosa es predicar y otra, muy distinta, dar trigo.

La experiencia republicana española no es muy alentadora; en once meses de la Primera República, hubo cuatro presidentes y se vivió la guerra de Cuba y una guerra Carlista, además de la sublevación de los cantones. La Segunda República no fue mucho mejor. En los cinco años de existencia en paz, es un decir, hubo quema de conventos -algún historiador cifra la quema en un centenar de edificios-, también la revolución anarco-socialista de Asturias y una situación social prebélica, hasta desembocar en el asesinato del jefe de la oposición, Calvo Sotelo, y en la Guerra Civil.

Si nos limitamos a la actualidad, podemos preguntarnos: ¿qué es preferible: un presidente de república, que sería blanco constante de la oposición, sin una preparación adecuada y con la parcialidad propia de sus ideas políticas, que no lo hacen apropiado para trabajo de representación, o un monarca, con preparación expresa para el cargo, ajeno a los vaivenes políticos y con excelente imagen para labores representativas? Yo, por una cuestión práctica y de credibilidad, me quedo con el rey. ¿Se imaginan ustedes que la máxima representación de España fuera alguno de los políticos que todos pensamos? No, por favor.

Me decía un amigo republicano que un futuro rey puede resultar bueno, pero también malo, mientras que al presidente de una república lo puedes elegir; ¿y no estamos hartos de elegir a políticos que luego nos sonrojan? Ejemplos de malos políticos nos sobran. Aunque los personajes tradicionales de la Navidad ya no se ven fácilmente, recordemos que hay un rey malo, Herodes, pero tres buenos, los Reyes Magos.

«Baja del monte y no tardes, baja Pascual,/ y coge romero y miel./ Antes que la noche llegue, baja Pascual;/ quiero llevar a Belén, romero y miel».(Estribillo de un villancico tradicional)

Feliz Navidad a monárquicos y republicanos.