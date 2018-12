El reposo del PSOE Lunes, 3 diciembre 2018, 23:37

Acomodado en un conveniente reposo de tránsito, el PSOE digiere el resultado de las primeras primarias abiertas celebradas en La Rioja que el domingo despejaron una incógnita y dejaron abiertas algunas otras. Su recorrido, el de las primarias, avanzará más allá de la resolución de la incertidumbre oficial que se ventilaba en la convocatoria que ha señalado al novel Pablo Hermoso de Mendoza como el elegido de militantes y simpatizantes para aspirar a la Alcaldía de Logroño. Si al 'aparato' no se le adivina ni una mueca de satisfacción que permita oficializar el pregonado argumento de que ha ganado 'su' candidato, desde la lista de Arraiz tampoco se escuchan quejas demasiado alzadas. Acaso porque hace ahora un año fue el mismo aparato el que ungió a la ahora aspirante derrotada. O porque en no más de un mes el partido tocará a rebato para confeccionar las listas locales y regionales. Y no mucho después, las nacionales. Entonces será cuando se podrán resolver indubitablemente las dudas surgidas de un proceso de repercusión tan amplia que hasta en el otro lado del arco político, en el del PP, la elección de Hermoso ha sido saludada con más preocupación que alivio.