LA RENDIJA

Ayer no más, cuando el tiempo sigue aunque cambie de nombre, el Ministerio de Hacienda ha entornado la puerta para que puedan entrar los que tienen las rentas más altas. Las conversaciones entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias para pactar los Presupuestos deben de ser tan interesantes que ninguno de los dos quieren que se terminen. Piensan que quizá sea lo mejor subir las rentas a los que más tienen, que es justamente lo que ayer no querían que se hiciera. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, tiene la penúltima palabra después de haber rechazado todas las anteriores. Mientras, Rivera y Arrimadas han lanzado en la puñetera calle una campaña contra los lazos amarillos, y el president de la Generalitat le llama «brotes fascistas» a la retirada de símbolos.

Entre tanta confusión, lo único que está claro es que Sánchez no hará un museo en el llamado Valle de los Caídos. Los museos de la memoria sólo tienen sitio entre nuestras sienes. ¿Cómo reconvertirlo en un lugar de reconciliación? Eso sólo es tarea de los años, que tienen mucho tiempo por delante. Recordar es volver a pasar por el corazón y no es lo mismo que «resignificar». El Valle de los Caídos hospeda a muchos que no cayeron en la cuenta y no supieron que las guerras civiles duran siempre un siglo más una larga propina. ¿La memoria es privilegio o una ciega «avispa de amargura»? La tensión política en Cataluña crece mientras Rivera y Arrimadas se lanzan a la calle de enmedio contra los lazos amarillos y Quim Torra pide actuar como «un solo pueblo». El discurso del secesionismo tiene las caras tapadas, pero lo oímos todos porque la voz no tiene color.