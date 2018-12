REGRESO AL CENTRO

Se acerca la Navidad y me entran ganas de comprar. Soy como el perro de Paulov. Veo el primer árbol de Navidad o escucho el primer villancico y me pongo a salivar, pero por comprar, por recorrer de cabo a rabo los comercios de mi ciudad. Pienso en la cena de Nochebuena, la comida de Navidad, la última cena de este año, la primera comida del siguiente y se me agolpan los menús y las ideas, el pavo relleno, el cardo, la pularda... Pienso en los regalos, en lo que compraré a mi madre, a mi padre, que es harto complicado, y sé que es más que probable que acabe con un jersey y que le sobre media manga, en mi marido... en fin, en una larga lista de familiares que esperan que amanezca el 6 de enero -nosotros siempre hemos sido más de Reyes Magos que de Papá Noel- para despertase con un detalle en el zapato. No importa el qué sino saber que seguimos ahí, como una piña, como la mafia siciliana en torno a la 'mamma'.

Y en esa peregrinación casi enfermiza y obsesiva por los establecimientos para finiquitar cuanto antes una de la tareas que más ansiedad me genera, este año en este preludio de Navidad me he reencontrado con mi ciudad. He vuelto al centro, a embelesarme con los pequeños comercios que aún sobreviven al tsunami que supuso la llegada de los centros comerciales a Logroño, esa gran ola que arrambló con mucho, afortunadamente no con todo, y que nos ha hecho valorar los detalles y regresar a un centro que estos días está abarrotado.

Los comercios de siempre, los nuestros, han mostrado sin escatimar esfuerzos que han sabido reinventarse y que cualquier iniciativa es buena para que todos regresemos al corazón de la ciudad.