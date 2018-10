Recuperaciones y caos Miércoles, 3 octubre 2018, 23:13

El Gobierno de La Rioja se ha propuesto mantener los exámenes de recuperación en junio, una experiencia que arrancó el curso pasado en la educación secundaria y cuya puesta en práctica derivó en una notable confusión en los institutos. Los alumnos que habían aprobado todo debían seguir asistiendo a clase sin un objetivo concreto durante dos o tres semanas -aunque muchos no lo hicieron-, mientras sus compañeros suspendidos se afanaban en recuperar las materias que no habían superado. La Consejería ha detectado un leve aumento en el número de aprobados con este sistema, así como un menor índice de abandonos, lo que aconsejaría su prolongación. Esta decisión, comprensible desde ese punto de vista, debe ir acompañada de un paralelo programa de actividades para los estudiantes aprobados, de manera que se evite el caos detectado el curso pasado. Son días lectivos, así que los alumnos tienen el derecho y la obligación de seguir asistiendo a clase, aunque ya no tengan exámenes en el horizonte, y tanto la Consejería como los centros educativos y los profesores tienen que esforzarse al máximo para evitar el absentismo y ofrecer alternativas imaginativas, interesantes y constructivas para los estudiantes aprobados.