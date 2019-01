Recuperación del periodismo

Durante un tiempo, la potente irrupción de las nuevas TICs, y en especial de las redes sociales, confundió a las opiniones públicas de las grandes democracias asentadas, que llegaron a creer que la información ya no dependería más del sistema mediático tradicional, sino que fluiría casi en tiempo real en el continuum de las redes sociales. Bastaba con adherirse asiduamente a Twitter y/o a Facebook para conseguir una visión perfecta de lo que estaba aconteciendo, aderezada con los matices ideológicos de nuestra preferencia, seleccionados al decidir a quiénes queríamos seguir y a quiénes no. No tardó mucho sin embargo en manifestarse la evidencia de que aquel cambio estaba siendo aprovechado por desaprensivos, que vieron cómo las muchedumbres podían ser fácilme nte embaucadas mediante la manipulación de los mensajes que circulaban por las redes. Las fake news se convirtieron en armas políticas muy poderosas, que, por ejemplo, en las últimas elecciones presidenciales americanas, convirtieron a la candidata Hillary Clinton en un ser repugnante que no sólo había cometido maldades políticas e ideológicas sino que también llegó a inspirar delitos de sangre. El 'brexit' fue también impulsado con malas artes por una serie de elementos intoxicadores que mintieron a los británicos, como algunos de ellos llegaron a reconocer cínicamente a posteriori.

Pero resulta que se ha cumplido de nuevo el axioma atribuido a Lincoln: se puede engañar a todos una vez, a algunos todo el tiempo, pero no se puede engañar a todos todo el tiempo. Y los ciudadanos han llegado a las conclusiones obvias: las 'informaciones' no son fiables, no ascienden a la categoría de 'noticias' si no aparecen sobre un soporte confiable -un medio de comunicación reconocido, físico o virtual- y respaldado por la firma de unos periodistas de acreditada carrera profesional. El viejo/nuevo periodismo, el que va a las fuentes de la noticia para desentrañar los hechos y pone a disposición del público un relato incontrovertible, recupera su sitio en nuestra sociedad y vuelve a ser el alimento de una opinión pública que se autodetermina mediante la toma de decisiones.