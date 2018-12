Rato y los compadres En el banquillo se sienta una buena parte de los 'gestores' del dinero público de toda una época JUAN CARLOS VILORIA@J_CVILORIA Domingo, 9 diciembre 2018, 23:51

En la Audiencia Nacional acaba de comenzar el juicio a la antigua cúpula de Bankia (Caja Madrid) y en el banquillo se sienta una buena parte de lo que fue la flor y nata de los 'gestores' del dinero público durante una época en España. El principal cargo a expensas de lo que acabe poniendo la fiscal encima de la mesa en relación con falsedad contable, es el delito de estafa a inversores. Recuerdo con claridad la época y la campaña de propaganda desatada por la entidad de ahorro para captar inversores que cándidamente compraran sus acciones a cambio de pingues beneficios, máxima seguridad, rentabilidad constante. Eso sí, a los depositantes y clientes de toda la vida les ofrecían preferencia porque «nos las quitan de las manos». En menos de un año perdieron el 83% de su valor y se convirtieron en papel mojado.

Menos mal que llegó Goirigolzarri y el dinero del Banco Central Europeo para salvar los muebles. Rodrigo Rato es el más conocido de los treinta y uno que se sientan en el banquillo. Pero a su derecha está José Antonio Moral Santín, uno de los fundadores de Izquierda Unida y pope del PCE durante décadas. En el momento del timo de la estampita a miles de ahorradores confiados en 'su caja', era vicepresidente de la entidad. La fotografía del banquillo con sus apellidos de cinco tenedores, sus auditoras de prestigio y la créme de gestores de las cajas de ahorro del grupo BFA, ilustra toda una época en la que lograr un cargo en una entidad de ahorro garantizaba instalarse en un balneario de prebendas. Es decir, el cargo público entendido no como un servicio a la comunidad sino como un premio a la fidelidad al partido, al sindicato, al ayuntamiento, a la autonomía. Hay algo de franquismo sociológico en esa falta de compromiso con lo público y esa relación entre el cargo y la adhesión incondicional. Pero sobre todo hay una miserable falta de respeto al ciudadano, al currito que se desloma para ahorrar cuatro perras y las pone en manos de 'su caja' confiando ciegamente en sus empleados.

Por supuesto que hasta que no haya sentencia firme todo el mundo tiene derecho a reclamar la presunción de inocencia. Ahora bien, el hecho de que muchos de los presentes en el banco de los acusados hayan sido ya condenado por el caso de las 'black', dice mucho de su estilo desenvuelto a la hora de derrochar el dinero ajeno. Llama la atención en ese banquillo de filas apretadas y compactas la prestancia de Rodrigo Rato, que la verdad es que lo hace todo como un profesional. Pidió perdón ante las cámaras como quien pide una de jamón y un rioja. Va sobrado. Está en la Audiencia Nacional tomando apuntes como quien sigue la conferencia en un máster. Impecable como si en lugar de venir de Soto del Real viniera del vestidor de su casa en el barrio de Salamanca. No creo que esto sirva de lección a los devotos de bancos públicos y similares. Pero al menos que los trileros con corbata no nos vuelvan a hacer el gato.