RASCACIELOS ENTRE EL CEREAL

Otros los llamaron catedrales del campo o castillos modernos (quizá por asimilación, pues los históricos castillos de Arévalo y Torrelobatón fueron utilizados como silos). Los silos son los antiguos almacenes del Servicio Nacional del Trigo, organismo que tenía como objetivo comprar la cosecha de trigo a los todos agricultores, conservar una reserva nacional, permitir la recepción en puerto del trigo de importación / exportación, la adecuada manipulación del grano, y la selección y tratamiento de semillas. Unas edificaciones con proporción y traza de rascacielos, considerando las características de los edificios vecinos. Calahorra albergó el primero de ellos y Fuenmayor el último. Logroño, Santo Domingo, Arnedo, Alfaro, Nájera, Haro, Badarán, Leiva, Corera, San Millán, Cervera... Algunos fueron derruidos. Otros están abandonados. Y otros han servido de almacenes para agricultores y cooperativas locales, de centro forestal o de salón de usos múltiples. Recintos que fueron pre-pan (vida) y hoy son vacío (muerte). Qué estupendos museos de arte contemporáneo podrían ser.

La madrileña Marina Olalla Marqués, que expone en Centro Fundación Caja Rioja-Bankia Gran Vía 'Por los silos, de los silos' hasta el 24 de octubre, nos muestra la entraña de los silos manchegos -a través de óleo, collage, fotografía, escultura y grabado-, si bien conservan la capacidad de evocación de los nuestros. Sus cuadros, que tienen algo de radiográficos, intrigan y memoran más que adornan. Una muestra insinuante y nostálgica más que bella, aguda más que grata, tendente a separar el grano (de la representación) de la paja (de la ilustración). Sobre todo por esa acariciadora punzada a la memoria olfativa, que troca, en estos días, el perfume a mosto y savia seca por el de trigo y cebada de la era o de la vieja y lejana panera familiar.

De chico, ir al silo de mi pueblo terracampino, con mis hermanos y primos, a llevar el trigo en remolque era una fiesta; sujeta a regañina, por enredar entre sacos, y a frustración, por no permitírsenos entrar en aquel gigantesco vientre de ladrillo y hormigón Hoy, sosegado y nostálgico, tengo que agradecer a doña Marina que ofrezca esa fiesta de poder volver a aquel tiempo y desvelarnos lo que imaginamos y lo que no. Lo que logra con fantasía y literatura (cuán profundos los títulos); y con la cortesía de sus bocetos, que con algo de salidos del tablero del arquitecto nos da la opción de que los completemos. En suma, por invitarnos a pasar al otro lado del arte. Muy en particular se lo agradecerán también los hombres de quintas cercanas la mía que visiten la exposición -a partir de determinada edad se propende a pensar que cualquier tiempo pasado fue mejor- y, obviamente, los entendidos en arte.

A mí, la intencionalidad de la muestra ha logrado pasarme un poco más en la garganta del corazón la argaya clavada de los silos abandonados. Es una pena que la La Rioja vinícola, con sus bodegas joya, se haya 'bebido' a La Rioja cereal, con sus blancos barcos varados en el oleaje de espigas.