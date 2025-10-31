LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

La IA nos humanizará

En una sociedad que ya no está tan asegurada como hasta hace poco, que está viendo cómo sus cimientos parecen comenzar a fallar, vuelve el miedo y, con él, una nueva moral

Ramón Alegre Espert

Abogado

Viernes, 31 de octubre 2025, 22:01

Simon Johnson, premio Nobel de Economía 2024, ha sido entrevistado por la revista XLSemanal para conocer qué piensa sobre la inteligencia artificial (IA) y otras ... cuestiones relacionadas. En la charla identifica a unos «multimillonarios tecnológicos que han hipnotizado a la sociedad», esa «élite tecnológica muy, muy pequeña» que toma las decisiones. Su crítica la ilustra con una conversación con Sam Altman (director ejecutivo de OpenAI, la empresa que ha creado ChatGPT) al que le preguntó sobre la IA y el futuro del empleo. La respuesta que obtuvo fue: «Simon, no te preocupes. Tú y yo, jugamos en otra galaxia. Seremos dioses».

