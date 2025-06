Ha sido un verdadero honor para mí recibir la Insignia de San Bernabé del Ayuntamiento de Logroño. Este reconocimiento simboliza un profundo vínculo con esta ... querida ciudad que, desde mi nacimiento, ha sido canto y latido en mi historia personal y familiar, y parte esencial de mi identidad.

Este honor también muestra un firme compromiso con los valores de coraje y generosidad que encarna nuestro patrón, San Bernabé, a quien está dedicada esta insignia. Como es sabido, su nombre original era el de José, pero los Apóstoles lo cambiaron por Bernabé, que significa 'hombre esforzado'. Esta transformación existencial ilumina con claridad la esencia más auténtica del ser logroñés: su tenaz constancia y su ardiente dedicación para forjar un mañana más prometedor.

Ser de Logroño trasciende la mera geografía; es un pulso vital, un legado de dedicación y compromiso que, en mi vida, floreció gracias a mis padres. Ellos han sido la razón de mi profundo arraigo en esta amada tierra riojana. En la calidez de mi hogar en la calle Portales, aprendí a dar mis primeros pasos, a pronunciar mis primeras palabras, a jugar y rezar, a leer y escribir, a trabajar y servir, y, sobre todo, a amar. Recuerdo con ternura aquellos días de infancia y juventud, que incluso me sumergieron en la tesis doctoral de mi padre, tratando de explorar las raíces de nuestra tierra riojana. Fueron mis padres quienes me enseñaron el valor de nuestras tradiciones y la importancia del esfuerzo y la generosidad, pilares que sostienen nuestra comunidad.

Logroño me ha revelado que la verdadera grandeza se encuentra en los pequeños actos de la vida cotidiana

En un mundo que a menudo vive apresurado y centrado en lo superficial, Logroño me ha revelado que la verdadera grandeza —esa que trasciende la inteligencia artificial— se encuentra en los pequeños actos de la vida cotidiana: en la sonrisa sincera de un vecino, en el saludo cordial de un camarero, y en la mano tendida a quien más lo necesita.

En el transcurrir de mis días en la capital riojana, he descubierto que el verdadero éxito no se mide únicamente por los grandes logros alcanzados, sino por los gestos de dedicación y esmero que adornan nuestra existencia. Así como el viticultor cuida de su viñedo con mimo, así también nosotros debemos cultivar con atención los pequeños detalles de nuestras vidas. Esta idea se ha convertido en la esencia de mi labor como investigador, en la que la meticulosidad y la constancia se asemejan a la paciencia y el arte requeridos en la producción de nuestro vino más preciado.

Ser embajador de Logroño en el mundo ha sido una pasión que prendió en mí hace ya muchos lustros. Desde Pamplona hasta Santander, y de Múnich a Roma, Nueva York y Atlanta, y ahora en Madrid, he llevado el eco de nuestras raíces a cada rincón que he pisado. En catorce años de trabajo fuera de España, dos de ellos en Alemania y doce en los Estados Unidos, he compartido el nombre de Logroño con el mundo.

En los más de veinte países a los que he sido invitado, desde Chile hasta Polonia y desde Alemania a Japón, he tenido el privilegio de transmitir la esencia de lo que somos: un legado de diversidad y hospitalidad que nos distingue como logroñeses. He sido testigo de un Logroño que se expande más allá de sus fronteras, un Logroño global, que une corazones a través de su cultura.

Recuerdo que, en la sala de estar de una enorme mansión de Nueva York, descubrí, colgado en la pared, un grabado de la logroñesa iglesia de Palacio. Cuando me interesé por él, el dueño, ajeno a mis raíces riojanas (no fue un cumplido), exclamó con admiración: ¡Esta es la más bella joya arquitectónica que he hallado en el camino de Santiago!

En otra ocasión, vi cómo el supermercado de mi barrio en Atlanta promocionaba y celebraba, con inmensos carteles y las mejores ofertas, los vinos de Rioja, desafiando a los franceses, italianos, californianos, australianos, argentinos y chilenos.

Hoy, al recibir esta insignia, rindo homenaje a Logroño: a su gente amable y trabajadora, a sus hermosos paisajes regados por el río Ebro, a sus calles y plazas, a sus iglesias y monumentos, a su legado cultural, que ya trasciende fronteras.

Quiero expresar mi más sincero agradecimiento al Ayuntamiento por este honor, así como por su dedicación incansable en la construcción de una ciudad donde la cultura y la tradición florecen. Extiendo mi gratitud también al Colegio de los Maristas y al Instituto Hermanos D'Elhuyar, que fueron fundamentales en mi formación inicial.

La Insignia de San Bernabé encarna nuestro compromiso con el futuro que anhelamos forjar. Unidos, con entusiasmo y determinación, avancemos en la construcción de un Logroño que sea un reflejo de unidad, respeto, apertura, solidaridad, frescura y dinamismo; un lugar que trascienda generaciones, donde cada logroñés se sienta protagonista de este gran empeño colectivo.

Sigamos transformando sueños en realidades, y que nuestra ciudad brille siempre con la luz de la Esperanza. ¡Muchas gracias!