Quizá vaya a Cuenca

Desde hace tiempo andaba yo pensando en hacer un viaje a Milán o a la isla de Capri, cuando he aquí que, habiendo salido al balcón de casa, una ráfaga de viento posó a mis pies un papelito donde ponía «Palencia». Miré a mi alrededor por si veía a algún mensajero humano, mas no, la elección me había llegado en el aire; así que hacia tierras de Palencia partí, a pesar de que me habían hablado maravillas de los citados lugares del extranjero. Corazonadas que tiene uno.

Por no tener ninguna prisa, me puse a pasear la capital, Palencia, y entré en una de las oficinas de turismo. Ahí me fijé en un cartel en el que anunciaban «Las Edades del Hombre», célebre exposición de arte que lleva recorriendo más de dos décadas diferentes localidades de Castilla y León. Tanto me la ponderó la dama de la cosa turística que tomé un autobús y me planté en Aguilar de Campoo, sede esta vez de la muestra con el lema Mons Dei (Monte de Dios). Qué bella la villa galletera, qué casas blasonadas, qué plazas y qué calles porticadas. En la exposición de la iglesia de Santa Cecilia, qué capiteles románicos, qué montaña taoísta procedente de Hong-Kong; en la de San Miguel, la insigne pila bautismal jacobea de Redecilla del Camino en La Riojilla Burgalesa y el extraordinario San Sebastián del Greco de la catedral de Palencia, la Bella Reconocida. Merqué el catálogo de la muestra y marché a comer a un mesón y comencé por una sopa castellana al haber leído un cartel que me inducía a ello: «Siete virtudes tienen las sopas: / quitan el hambre y dan sed poca, / hacen dormir / y digerir; / nunca enfadan, / siempre agradan / y ponen la cara colorada». Ya no echaba tanto de menos los viajes o a Milán o a Capri.

De vuelta a la capital, paseo morosamente las rúas, escaparates y gentes, librerías y monumentos portando un callejero. Compro en la Librería de Burgo el libro «Estamos todas bien», Premio Nacional del Cómic 2018, de Ana Penyas; que regalaré a mi ahijada Amaya; me cae bien la dedicatoria de la autora: «Dedicado a mis abuelas por su eterno cariño, sus churros y sus cuentos». Adquiero varios cedés de música popular en «Estación Sonora»; el joven dueño, ante mi pregunta sobre dónde podría degustar un pincho sabroso, me señala el cercano Bar Trompicón; ahí se elaboran las tapas y bocadillos más baratos de la ciudad, junto a la torre almenada de San Miguel. Fuera del establecimiento, una pintada en una bajera tapiada pellizca mi atención: «Feliz consumismo y prósperas deudas nuevas». Avanza por la Calle Mayor una manifestación contra la pobreza, encabezada por catorce dulzaineros de Villamartín.

La tarde del domingo me ve caminando por Burgos. A cien metros de la catedral, el restaurante La Parrilla advierte en una pizarra: «El alcohol no resuelve problemas, la leche tampoco», y en otra: «No tenemos wifi, pero hay cerveza, que hace la comunicación más fácil». Al regreso, el puerto de La Pedraja está cubierto de niebla, mientras que el sol brilla en Nájera. Me hubiera encantado viajar a Milán o a Capri, mas este periplo ha sido encantador; la próxima vez quizá vaya a Cuenca. Ocurre, amigos, que en España tengo muchos sitios donde elegir.