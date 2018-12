Quili quiere ser animal

Mi amigo Quili ha perdido un poco el norte, lo cual es bien raro en una persona tan sensata como él, y de un tiempo a esta parte anda como pollo sin cabeza, diciendo a todo el mundo que querría ser animal. Cuando Felisín, que no es de muy buena índole, le dijo con sorna: «O sea que quieres ser comadreja», él le respondió muy serio: «Comadreja no, ni rata ni cucaracha, pero perro si». Y se fue, sin dar más explicaciones, ya digo que últimamente ha perdido un poco el oremus. Su verdadero nombre es Federico, pero en vez de llamarle Fede, como sería lo normal, le llamamos Quili, por la costumbre que tenía de adolescente, para dar fuerza a un aserto, de decir «equilicuá», palabra poco frecuente y en la que no se ponen muy de acuerdo los expertos en si proviene del latín o del italiano, aunque puede que todos ellos tengan razón.

Quili nos aclaró su rareza de querer ser animal la otra tarde, después de ayudarle a sangrar el trujal, retirar la oruja y llenar el bocoy de tinto, mientras hacíamos frente a un patorrillo picante -su madre para los tripicallos tiene don-. Nos dijo que, con la nueva ley que aprobó el Parlamento riojano es preferible ser perro que persona, que todo viene por los animalistas esos que se han metido en Podemos, que confunden la gimnasia con la magnesia y no sé qué con las témporas -ya digo que Quili lleva un tiempo confundido- y, además, dijo que se han llevado al huerto a los socialistas, que eso se podía esperar porque son los reyes de los bandazos, y a Ciudadanos, aunque se lo explica menos. Sí, mi amigo Quili anda un poco desnortado. Insistió en que los perros van a vivir mejor que las personas, ya que la ley riojana obliga a tenerlos en lugares con temperatura idónea, mientras que hay muchas personas con pobreza energética que pasan mucho frío en invierno. También obliga a dar de comer a los perros adecuadamente y que no estén muy delgados -si están muy gordos no dice nada- mientras que no hay ninguna ley que exija dar de comer a las personas que no tienen nada y prohíba que estén delgadas; gracias que tenemos a Cáritas y al Banco de Alimentos, que ayudan a los comedores sociales. Lo que más ha afectado la serenidad de Quili es que la ley obligue a dar, al menos, dos paseos diarios a los perros, mientras no hay ley que diga nada de pasear a los ancianos. Y se pregunta que si al perro no le apetece pasear porque llueve o porque hace calor, ¿hay que obligarle, aunque sufra? Y Quili se va por los cerros de Úbeda, diciendo que es un error legislar sobre animales desde la perspectiva humana, que lo que es bueno para el hombre puede no serlo, o incluso ser malo, para un animal; que con esas teorías los animalistas pueden hacer sufrir a sus casi tocayos. Quili se reía solo, cuando decía que la ley hablaba también de una especie de maltrato psíquico, que a quién se le habría ocurrido; y que si también las ratas sufren psicológicamente, o las cucarachas cuando las persigue con el escobón.

Sí, mi amigo Quili ha perdido un poco el norte y dice que esa ley está con prohibiciones todo el rato, que atenta contra su libertad individual; hasta acabó diciendo algo de Franco. ¡Qué animal!