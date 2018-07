Si me quieres, calla un poco

Uno de los mejores recuerdos que tengo de mis abuelos paternos es su asombrosa y silenciosa rutina, máxime en los últimos años, en los que entre la demencia de ella, y la sordera de él, cualquier tipo de conversación mínimamente fluida resultaba imposible (además de desternillante, he de decirlo). Y sin embargo, ahí estaban. Sentados en el sofá, uno junto a otro. Las manos entrelazadas. Suaves y pequeñas las de la abuela, grandes y peludas las del abuelo. Ella perdida en sus pensamientos, él enfrascado en su lectura. Y sin decirse una palabra, se lo decían todo.

Sinceramente; cuando era más niña, pensaba que tenían que aburrirse mogollón. Pero con el paso del tiempo, lo entendí; el amor más grande está en los silencios y también hay palabras cuando no se dice nada, porque cuando puedes estar en silencio, es cuando amas profundamente.

Pero claro, hay un momento para todo. Para la charla incesante entre dos personas que se sienten irremediablemente atraídas, y para los plácidos silencios entre esos mismos locuaces que, pasado el tiempo, se saben, incondicional e irrevocablemente, enamorados.

O por decirlo de otra manera, hay un momento para el ruido y otro para la música.

La música inspira, es cierto. Poco se puede comparar, al momento en que subes el volumen de la radio, y te marcas un solo a voces, en medio del salón. A esa canción que de pronto te impulsa a sonreír abiertamente, y decirle a alguien: ¿bailas? Y mientras te mueves al ritmo de lo que oyes, no existe otra cosa.

Sin embargo, me parece que la música hoy en día es utilizada más bien como el tapón del tubo dentífrico que es nuestra mente, en vez de como instrumento para dar rienda suelta a todo lo que llevamos dentro.

Con los cascos puestos, y el I-fone a todo volumen, es imposible escucharse a uno mismo, oír la tenue voz del pensamiento, o dejar fluir a la imaginación. Así no hay quien se inspire. Por otro lado, recurrir al aislamiento que proporcionan los cascos es el camino más fácil, cuando no nos interesa enfrentarnos a nosotros mismos, a la vida, y a los problemas que ésta nos plantea.

Pero no se trata solamente de un boicot a la autorreflexión. Resulta irreal mantener una conversación de las buenas, con música machacona puesta a tope al fondo de la sala o en el bar. El estruendo ambiental acaba llenando el vacío de todo lo que no se dice.

Yo quiero escuchar música, sí, pero una música que verdaderamente me conmueva y logre trasmitirme algo tan fuerte, que me llene por dentro. Y no habló de pasteladas. Hablo de coger aire y llenar el alma de optimismo y energía.

Al hilo de todo esto, me pregunto por qué el silencio nos da tanto miedo. Por qué, en cuanto alguien está demasiado callado, le preguntamos inquietos si le pasa algo y corremos a por el termómetro.

Parece que siempre tenemos que estar hablando, comunicándonos, diciendo cosas...El problema está en que muchas veces, esa comunicación, esa palabra, no es tal cosa, y al igual que sucede con cierto tipo de música, queda reducida a simple ruido.

¿Por qué huimos del silencio? Me parece que porque implica detenimiento. Apagar el chumba chumba y mirar dentro, asusta. Puede que lo que veamos decepcione, o peor aún, suponga un reto tan grande, que ahora mismo, ni a ti, ni a mí, nos apetezca enfrentar.

¡Ojo! ¡Que no propongo vivir en plan tibetano! Somos seres sociales, comunicativos. Pero hace falta aprender a discernir entre la música y el ruido, entre la palabra vacía y el silencio elocuente. Porque, curiosamente, en la vida, como en el amor, solo se oye lo que resuena en medio de un profundo silencio.