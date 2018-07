Nos queremos seguras, libres y vivas

No hace tanto que las mujeres españolas necesitaban de la autorización de un hombre (su padre o su marido dependiendo de su estado civil) para abrir una cuenta bancaria o viajar al extranjero. Tampoco hace tanto, pues fue en la reforma del Código Penal de 1989, que la violación dentro del matrimonio empezó a ser considerada delito. Y es que en las sociedades patriarcales y masculinizadas, las mujeres no sólo nacen de la costilla de un hombre, también viven a su sombra, a su merced y a su servicio en el contexto de las relaciones afectivas. A lo largo de la Historia hemos sido hijas, hermanas, esposas o madres, cuando en realidad sólo somos una cosa: mujeres. Mujeres que deciden hacer sus vidas, solas o acompañadas; mujeres que quieren o no quieren tener hijos; mujeres que cuidan de sus mayores igual que deberían hacerlo los hombres de su entorno. En definitiva, mujeres que luchan por ser libres en todos y cada uno de sus espacios, incluido el sexual.

Ganadas ya algunas batallas en esta guerra interminable de demostrar que somos iguales, las mujeres reclamamos el derecho a ejercer con libertad nuestra sexualidad, a disfrutarla como deseemos y a poder vivir sin el temor a sentirnos inseguras en las calles, temor que desgraciadamente, muchas también sienten de puertas para dentro de sus casas. Queremos ser las únicas dueñas de nuestras relaciones sexoafectivas, y queremos mantenerlas exentas de cualquier coacción, discriminación o violencia.

A pesar de la evidente dimensión individual que tiene la libertad sexual, también es una cuestión social porque es una lucha de todas y de todos. Por lo tanto, es obligación de los poderes públicos generar leyes y políticas encaminadas a erradicar las violencias machistas en todas sus manifestaciones, y a fomentar conciencias activas, tanto individuales como colectivas, en pos de relaciones igualitarias. Ése es el objetivo principal de la proposición de ley de Protección Integral de la libertad sexual y para la erradicación de las violencias sexuales que el pasado 11 de julio registró en el Congreso de los Diputados el grupo parlamentario de Unidos Podemos.

No debemos permitir que más de la mitad de la población de nuestro país se sienta desamparada por sus instituciones. Tenemos que poner fin a la anomalía machista que existe en nuestro Código Penal. No podemos exigir a las mujeres que si son agredidas, se enfrenten a sus violadores o arriesguen sus vidas para demostrar que no quieren mantener relaciones sexuales. No podemos permitir que haya una sola mujer que tema usar minifalda o llevar escote cuando sale de fiesta, o que decida no ponerse tacón por si debe salir corriendo en el camino de vuelta a casa. Y es que, aunque muchos insistan en negarlo, es evidente que las mujeres somos agredidas, de una u otra forma, todos los días por el mero hecho de serlo. Tenemos un problema social, y nuestra obligación y responsabilidad es legislar para erradicarlo. Y no pretendemos hacerlo en caliente y a rebufo de un caso mediático, sino convencidas de que episodios como el de la manada están a la orden del día, y que interpretaciones como la que contiene su sentencia son demasiado frecuentes porque la ley las permite.

Queremos leyes que digan que si no es sí, es no, porque ante todo, queremos dejar de sentirnos indefensas. Queremos ser nosotras las que decidamos cómo, con quién y con cuántas personas ejercemos nuestra sexualidad. Queremos que no haya una sola persona que crea que puede invadirnos, humillarnos, vejarnos, someternos o violarnos sólo porque somos mujeres. Y hasta que esa victoria llegue, queremos defendernos en el seno de procedimientos jurídicos que no nos generen más daño revictimizándonos, y que no reproduzcan estereotipos de género.

La erradicación de las violencias machistas es hoy una demanda social indudable que no hubiera sido posible sin el empuje del movimiento feminista de los últimos meses. El 8 de marzo las mujeres nos declaramos en huelga y una nueva generación de feministas tomó las calles junto a sus madres y a sus abuelas exigiendo igualdad. Semanas más tarde, volvimos a salir para gritar llenas de rabia «hermana, yo sí te creo». No cometamos el error de desoír todo lo que allí se dijo. No se pedían más penas, sino que las violencias sexuales se aborden de manera integral y responsable en nuestra legislación. Porque un Estado avanzado y propio del siglo XXI es incompatible con la falta de seguridad que sufrimos las mujeres cada día, cada noche, cada minuto... Porque nos queremos seguras. Porque nos queremos libres. Pero porque sobre todo, nos queremos vivas.