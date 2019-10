LA NO QUEMA AÚN ARDE

No se quemó, pero la cosa está que arde desde entonces... sin necesidad de rescoldos como tal, pues las brasas son figuradas, y con las tropas francesas cada vez más cerca de asediarnos por quingentésima vez, además. ¡Mucho San Mateo y mucha cuba, pero aquí de San Bernabé y del V Centenario del Sitio de Logroño nadie sabe nada! La sesión plenaria de octubre, la primera tras las fiestas de la Vendimia más calientes que se recuerdan, dejó claro que nada como los festejos para hacer política cuando lo lúdico y lo festivo más que separar debería unir. Ni siquiera en torno a eso, tan fácil y a la vez y por lo visto tan difícil, hay consenso; palabra que, de momento, marca los 100 días de mandato del 'tripartito' con Pablo Hermoso de Mendoza al frente. Consenso, falta de consenso o... ruptura del consenso según lleva denunciando la ahora oposición de PP y Ciudadanos (Cs) frente a PSOE, Unidas Podemos-IU-Equo (UP) y PR+ por asuntos tales como el ya viejo túnel de Miguel de Delibes o la nueva Casa del 'Estecuentosehaacabado'.

El acuerdo y la conformidad en algo de todas las personas que pertenecen a una colectividad, es decir, el consenso de la Corporación municipal logroñesa en este caso, llegó ayer con motivo de la declaración de la emergencia climática por parte del Ayuntamiento de Logroño. ¿Y qué quiere decir que el Ayuntamiento Logroño haya declarado la emergencia climática? ¡Que ya nunca más se volverá a quemar la cuba!, exclamaba irónico uno de los asistentes a la sesión mientras desgranaba el orden del día en voz baja: 'Consenso, no consenso, consenso, no consenso...'. La realidad, que nadie se engañe, es que habrá que ver si el compromiso de la capital de La Rioja para poner en marcha «políticas efectivas» por el medio ambiente y contra el cambio climático va más allá del papel pues, de entrada, no es más que eso... un compromiso. Un gesto por unanimidad apenas unos días después de la polémica originada tras otro gesto, en esa ocasión del 'tripartito' en solitario, de no quemar la cuba matea al coincidir con la 'Huelga Mundial por el Clima'. San Mateo sobre la mesa y... San Bernabé.

Ayer también quedó claro que 2021 está a la vuelta de la esquina y la Administración local, tras años hablando y hablando de que con motivo de los 500 años del asedio iba a arder Troya -léase Logroño-, no tiene nada preparado. «Llegamos un pelín tardíos», reconocía uno de los nuevos ediles después de que subiese la temperatura al criticar la desidia de los anteriores con el evento. Igualmente, solo el tiempo dirá si llegamos a lo de la 'Capital Verde Europea'. De momento, en el salón municipal de plenos los vasos de agua han dejado de ser de plástico. Son de papel... ¿mojado?