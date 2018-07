NOS QUEDAMOS EN OCTAVOS

Se traspasaron posiciones particulares y se consensuó el reto. Todos nos pusimos la misma camiseta y los intereses se unieron a una sola voz. Daba igual de dónde partía cada uno: lo importante era a dónde queríamos llegar. Por muy agotados que encarásemos el desafío había que sacar fuerzas de flaqueza para ser grandes. Asumiendo que formamos parte del mismo todo y de que es necesario ceder en las posiciones de salida para determinar lances inmediatos, y de futuro concretos, y colaborar en el desarrollo del juego.

Se diseñó un plan con el compromiso de llevarlo a efecto con la participación y el consenso general, y el propósito de evolucionar, desarrollar unas capacidades extraordinarias, conseguir resultados productivos y sacar todo el partido a nuestra táctica, que en tiempos nos llevó a ser enormes. Con serenidad suficiente para analizar, reflexionar, profundizar y extraer conclusiones que permitiesen alumbrar la estrategia perfecta con la que encumbrarnos. Todos en el optimismo y con un lema: creer, crear y crecer. Reinventarnos, exprimir al máximo nuestro talento y tocar el cielo.

Eso fue 'La Rioja 2020', un plan estratégico de desarrollo económico, social, territorial y medioambientalmente sostenible, llamado a situar a la comunidad entre las 60 regiones más prósperas de Europa. Sin embargo, y a falta de año y medio para alcanzar su horizonte temporal, no sólo no se han recortado distancias si no que se han perdido puestos y la economía riojana está por debajo de la media europea. Nos hemos quedado en octavos. Algo así como 'la roja 2018', de la que se esperaba que hiciera un gran papel en el mundial de Rusia y no semejante papelón.