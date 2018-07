Puigdemont vuelve a Waterloo El expresidente de Cataluña regresa a Bélgica tras acabar con el ala más pragmática del PDeCAT y buscando el hiperliderazgo Martes, 31 julio 2018, 23:36

El expresidente Puigdemont anunció ayer en Berlín que regresa a Waterloo, a la mansión alquilada en Bruselas, sin euroorden que le incomode pero imposibilitado de regresar a España si no quiere ingresar inmediatamente en prisión. Pese a ello, ha desdeñado el plazo de prescripción de los delitos de que se le acusa, que es de veinte años, con el peregrino argumento de que podría pisar Cataluña en cualquier momento si quisiese, en alusión a Cataluña-Norte (las cinco comarcas del departamento francés de los Pirineos Orientales cedido en el siglo XVII a Francia en virtud del Tratado de los Pirineos). El irredentismo es chusco a veces. Vuelve Puigdemont a Bélgica con ánimo aparentemente dialogante y apreciando el 'cambio de estilo' que se habría producido con la alternancia en el Gobierno español. Sin embargo, sus últimas intervenciones están lejos de la moderación que aparenta: La asamblea nacional del PDeCAT del pasado fin de semana supuso la defenestración del ala más pragmática que representaba Marta Pascal. Y el lanzamiento de la Crida Nacional Republicana, una organización transversal que pretende situar bajo su hiperliderazgo al conjunto de partidos y organizaciones sociales independentistas, constituye una regresión democrática evidente, que además representa una inamistosa OPA política contra Esquerra Republicana de Catalunya, que no se presta a estas maniobras intimidatorias de democracia orgánica. Por añadidura, Puigdemont se ha empeñado en reintroducir en el PDeCAT el unilateralismo, que hubo de ser eliminado en su día para que sus estatutos fueran homologados por Interior, lo que indica que no ha renunciado al 'procés', ni a intentar un nuevo golpe de mano como el del 7 de septiembre, cuando el soberanismo rompió amarras con la democracia parlamentaria con la ley de Desconexión, preámbulo del 1-O. El Gobierno del Estado tiene otro talante y está abierta la vía del diálogo y el reencuentro, pero la vigencia de la Constitución y los límites del Estado de Derecho no han cambiado.