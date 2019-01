¿De qué puedo contar chistes?

Hay que reconocer que se ha puesto muy difícil el trabajo de humorista desde que lo políticamente correcto está acabando con todo aquello que no lo parece; hasta la ceremonia de entrega de las estatuillas del tío Oscar se ha visto afectada por esta nueva versión de la caza de brujas del Maccarthismo, en que se ha convertido la cruzada contra lo políticamente incorrecto. Y lo están sufriendo los organizadores de la gala de los Oscar, que no encuentran conductor para uno de los actos con más audiencia televisiva del planeta.

Lo más curioso es que esta 'persecución' de lo políticamente incorrecto coincide con la época más cutre en lo referente a la calidad de los programas de televisión e, incluso, de las galas especiales de variado pelaje, en los que lo insulso, lo chabacano, lo intrascendente, lo que no debería interesar a nadie, porque pertenece a la intimidad de otros, llena las pantallas y da grima verlo, aunque parezca, a veces, que se le quiere dar un baño de corrección, haciendo que el conductor de estos programas sea un miembro de los colectivos supuestamente discriminados.

Es cierto que la historia del humor está llena de desprecio a ciertos colectivos, igual que la historia de la humanidad está llena de discriminación, pero esto no debería otorgar patente de corso para esa cruzada contra lo políticamente incorrecto -a ojos sólo de algunos- que amenaza con acabar con algo tan consustancial al ser humano como es el humor.

Pongámonos, por un instante, en el lugar de un humorista que planifica su trabajo: Si empieza contando un chiste de 'mariquitas', se le cae el pelo por homófobo, aunque lo contase Pajares o el mismísimo Chiquito de la Calzada; no digamos si se le ocurre introducir un gag en el que se critique a una mujer -lo que antes se llamaban coplas de picadillo entre hombres y mujeres-, el lobby por la igualdad de género le puede hacer picadillo, pero del otro; y si encima la mujer o el hombre, sujetos del chiste, tienen algún defecto físico o minusvalía, mejor que el humorista se vaya directo al calabozo, así que nada de chistes de tartamudos, tuertos, cojos, delgados, gordos, bizcos, altos, bajos, feos...; -si ahora se le ocurre a un profesional del humor, como era Esteso, cantar lo de «La Ramona es la más gorda de las mozas de mi pueblo...» ya puede hacer las maletas y marcharse a Biafra-. Tampoco se pueden hacer chistes con el origen de nadie porque pueden ofender su sensibilidad nacional, así que nada de están un inglés, un alemán y un español... y mucho menos hablar de un catalán, un vasco o un andaluz o..., porque no está la sartén para freír más huevos. Ni se pueden contar chistes verdes, porque sería de un machismo intolerable, salvo que sean de curas o de monjas que, para algunos, la Iglesia se merece cualquier cosa, incluso se puede sacar el cuerpo de Jesucristo despiezado, como hizo algún impresentable. Por la misma regla de tres, no habría que hacer tiras cómicas de bomberos, peones de la construcción, fontaneros, carpinteros, abogados, médicos y enfermeros -las consultas daban mucho juego-... Vamos, que no pueden hacerse chistes de nada, excepto de políticos, que aceptan que lo llevan implícito en el sueldo. Bueno, todos no.

No estaría mal recordar las palabras de Colleridge: «No hay espíritu perfectamente conformado si le falta el sentimiento del humor». Pues eso.