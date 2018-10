¿Qué fue de la prudencia?

El pasado sábado 20 de octubre, aparecía en Diario LA RIOJA un reportaje que publicaba datos de la incidencia de las bajas médicas entre el profesorado docente en los centros públicos de La Rioja. Se destacaba en él un aumento del 180'2% en el último cuatrienio, mientras que entre el resto del personal de la Administración riojana era del 16'5% durante el mismo periodo.

No se entiende el objeto de dicha información, que no analiza causas ni circunstancias, ni por qué se augura que el aumento continuará en este curso recién comenzado. No se entiende por qué se pone en entredicho el trabajo de tantos profesionales cualificados y de la propia Administración: de los médicos que firman esas bajas, de la inspección que las supervisa y de los docentes, resaltando el coste económico que asume por ello el Gobierno de La Rioja y, en definitiva, todos los ciudadanos.

Los empleados públicos son siempre objeto de recortes en derechos y salarios, no sólo en los momentos de crisis, sino también cuando los diferentes gobiernos aplican cualquier ajuste en los presupuestos, como las congelaciones o rebajas salariales y las subidas raquíticas, incluso en momentos de bonanza económica. Con todo, los funcionarios cuentan con unas condiciones laborales básicas que, aunque modestas, se consideran privilegios cuando el resto de asalariados sufren los abusos de sus respectivas patronales. En esos momentos, son los logros peleados por los funcionarios los que marcan la pauta para unas condiciones dignas de trabajo que luego disfrutamos todos, como los recientes aumentos en la duración de los permisos por paternidad. No hay que olvidar que los empleados públicos desempeñan labores vitales para el país, como son administración, seguridad, sanidad, educación, etc. Es cierto que tienen asegurado un puesto de trabajo, pero ese es su único privilegio y, parece ser, su pecado. A cambio deben pasar rigurosos tribunales de selección y los obliga una absoluta movilidad geográfica y funcional: hablando en plata, los pueden enviar cuando sea, a donde sea y a hacer lo que sea. No existen las horas extra, porque su cometido es desempeñar un trabajo cueste lo que cueste, bajo pena de sanción.

Como en cualquier actividad humana, si atendemos a generalidades, primeras impresiones o juicios poco fundados, podemos caer en afirmaciones precipitadas e injustas pero que pueden causar mucho daño y calar nefastamente en la opinión pública, y son ya demasiado frecuentes en nuestros tiempos. Por ejemplo, a pesar de que un maestro es quien se forma exhaustivamente, desempeña su trabajo con una vocación admirable, es paciente y dedicado a sus alumnos sin importar horarios, consciente de la impronta que dejará su magisterio en etapas tan decisivas de la vida, por el contrario, no es raro que reciba unas críticas terribles y es frecuentemente calificado de vago, negligente e incompetente al que se puede insultar e incluso agredir.

Si en cualquier otro colectivo profesional, sirvan como ejemplo los pescadores, los trabajadores del metal o los controladores aéreos, se registrara un súbito y alarmante aumento de las bajas médicas, ¿no habría que analizar inmediatamente qué circunstancias han deteriorado sus condiciones de trabajo hasta ese punto? ¿No habría que concederles, al menos en los primeros momentos, el beneficio de la duda, hasta aclarar las causas? Es incomprensible que se incida tanto en el coste económico, cuando la propia Administración reconoce que el funcionario de baja no percibe su salario completo y no es sustituido salvo por periodos superiores de 10 días. Es injusto subrayar lo que podría ser síntoma de un fraude, precisamente por parte de un colectivo que acaba de empezar a recuperar, por fin, parte de los derechos perdidos a raíz de la crisis económica. Por último, la escuela pública riojana, que desarrolla un trabajo impecable, innovador e integrador en cada rincón de nuestro territorio, no se merece que se ponga en entredicho su profesionalidad.