Contra la prórroga

La ministra de Economía, Nadia Calviño, defiende el anteproyecto de presupuestos que maneja el Gobierno como la mejor opción para España, en línea con los compromisos adquiridos en el seno de la Unión Europea. No solo eso, sino que al advertir, una vez más, de que la prórroga presupuestaria supondría un incremento del déficit en 2019 y una menor reducción de la deuda pública, echa por tierra la idoneidad de este 'plan B' que, a todas luces, maneja la Moncloa. Efectivamente, como apunta Calviño, la continuidad de los gastos consignados por el Gobierno Rajoy sin que el Ejecutivo Sánchez pueda modificar al alza el cuadro de los ingresos daría lugar a un retroceso en términos de consolidación fiscal, sin que ello pueda enjugarse con la mejora en las coberturas y servicios sociales. De manera que no habría razones sustantivas, desde el punto de vista económico, para que Pedro Sánchez prolongue la legislatura sin presupuestos propios. Solo le quedarían los motivos políticos y partidarios que, aun siendo legítimos, obligarían al presidente a variar de nuevo su discurso. Es posible que no haya sido esa su intención, pero la ministra Calviño ha señalado que el Gobierno no tiene otra salida que la tramitación parlamentaria de sus presupuestos para 2019. O eso o elecciones.