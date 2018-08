Los problemas de la Iglesia La ciudadanía no tiene la sensación de que se haya actuado con rotundidad ante la pederastia Viernes, 31 agosto 2018, 23:21

Francisco ha viajado este fin de semana a Irlanda para participar en el Encuentro Mundial de las Familias, cuando el gran problema del catolicismo irlandés, la gran proliferación de abusos a menores por sacerdotes y religiosos, ha regresado a la opinión pública impulsado por el escándalo de Pensilvania. Si el informe de la comisión Ryan de 2009 sacó a la luz que más de 25.000 menores irlandeses habían sido objeto de abusos entre 1914 y 2000, en Pensilvania se conocía que unos 1.000 menores sufrieron agresiones sexuales de unos 300 religiosos durante siete décadas. Cuando Juan Pablo II visitó Irlanda en 1979, las cuestiones de la homosexualidad, el divorcio, el aborto y la anticoncepción ni siquiera se introducían en el debate. Hoy, Irlanda, que instauró el divorcio hace tiempo, ha aprobado una legislación liberal sobre el aborto y el primer ministro que ha recibido al Pontífice es abiertamente gay. Y en treinta años, la asistencia a las iglesias, que fue superior al 90%, está entre el 30% y el 35% de la población. El papa Francisco ha adoptado una actitud de firmeza frente a los abusos a menores, intensificando la política que ya adoptó su predecesor, Benedicto, pero no es seguro que se haya hecho todo lo debido. En Irlanda, sin ir más lejos, tres obispos dimitieron en 2009 cuando saltó el escándalo pero ni se publicaron los nombres de los abusadores ni se emprendieron los procesos judiciales que merecían los casos no prescritos. Muchos de los juicios se evitaron con indemnizaciones, y la ciudadanía no tiene la sensación de que se haya actuado con la debida rotundidad ante hechos que, con independencia del factor religioso, son repugnantes delitos que merecen condenas penales y un reproche social. El Papa mantiene un discurso aperturista que enlaza con las reformas que debe emprender la Iglesia para adaptarse al mundo real. Sin embargo, sus críticos le reprochan que raramente sus buenas intenciones se plasman en reformas. Porque el caso de la pederastia no ha surgido por generación espontánea, sino que emana de una organización eclesial poco ventilada. De hecho, en muchas sociedades en desarrollo, las iglesias evangélicas, más plásticas y cercanas, están ganando terreno frente a la Iglesia de Roma. Quizá las reformas sean para el Vaticano una cuestión de supervivencia.