PRIMERO DE PRIMARIAS

Las primarias son ese proceso de designación de candidatos al que todos los partidos se han avenido mientras los dientes les rechinan. La presión social y el tufo de que el conjunto de las formaciones (ahí las ideologías se igualan) sitúan en la cabecera de sus papeletas no necesariamente a los mejores sino a los más afines, ha convertido su elección revestida de democracia en un trago de digestión agria. Empujados a pasar por ese aro, los aparatos optan por intentar cuadrarlo en busca de que el resultado no difiera del calculado previamente. Cualquier antídoto es válido para abortar el riesgo a la sorpresa. Si a la convocatoria sólo concurre un aspirante, la lectura es que las siglas andan bien apretadas y todas las voces coinciden en las virtudes de ese rostro solitario. En caso de que la disputa se abra a más contrincantes, tampoco cabe duda: la pluralidad es refrescante. Como el candidato sea candidata, cunde la necesidad de un gobierno feminista que se soslaya en caso contrario. Si es joven, porque hay que rejuvenecer la política y como sea mayor, la experiencia le avala. Ahora se restringe a la voluntad de la militancia involucrada en el día a día; ahora, se abre a simpatizantes sin compromiso activo que son en definitiva quienes decidirán en las urnas. Lo que las cúpulas no pueden dominar es que en cada proceso el partido se desangre. A veces supurando sólo algunas gotitas rojas. En ocasiones con hemorragias salvajes. Que las primarias desnuden las fisuras que agrietan cada una de las sedes sin distinción y que sea la oportunidad para que cada facción desnude en público lo que late en privado. La coyuntura para encumbrar aquel dictatorial pero exento de sobresaltos 'dedazo' que ahora tantos añoran.