Primero la política, luego la ciencia

Nosabía yo que esto de los idiomas era -y continúa siendo- tan importante. Lo deduzco del tratamiento de «inimaginable tormenta política» dado por Diario LA RIOJA el martes pasado al revuelo producido por la inclusión del euskera en el próximo Estatuto como idioma considerado una de las dos claves lingüísticas de esta comunidad autónoma. Se afirma por estos lares que el PSOE no se esperaba esta instantánea y furibunda reacción; probablemente no. Tengo la impresión de que buena parte de este rebote viene causado por la situación actual a que han dado lugar los nacionalismos. Estos existen desde hace muchos años, mas recientemente se ha dado la eclosión del catalán y todos sabemos -porque lo experimentamos- que la cosa está que arde, se piense lo que se piense.

Sin embargo, expresiones idénticas o muy semejantes a las de esas breves líneas redactadas por el socialismo riojano las hemos leído u oído pronunciar machaconamente desde el inicio de la actual democracia a autoridades políticas de aquí y de Madrid y a especialistas en lingüística provenientes de universidades nacionales e internacionales cada vez que han asistido a congresos celebrados en el decisivo monasterio de San Millán. Decisivo a causa de los datos aportados por los documentos de este cenobio a la existencia simultánea de estas dos lenguas tan maravillosas en determinadas zonas de esta tierra. Cuántas tierras de España quisieran poseer esta riqueza.

Y, no obstante, por lo publicado estos días, parece que estamos cogiendo el rábano por las hojas. Precisamente el miércoles, hallándome tomando el té mañanero en el Bar El Piedra de mi ciudad natal, al que suelen acudir agricultores de Aras, Bargota, Moreda y Viana, uno de estos ironizaba sobre que algunos riojanos se temían que se iba a poner ya una ikastola en la concha del Espolón de Logroño. Aquello fue la risión, así que haga el favor el lector de no tomarse esa apreciación en serio.

El galimatías se hubiera evitado si desde hace años tanto a los niños como a los mayores riojanos se les hubiera enseñado algo acerca del prodigio histórico y cultural de San Millán. Con lo esencial hubiera bastado, y de esa manera no hubiéramos tenido que leer y oír las barbaridades de las presentes jornadas. Por eso los partidos harían bien en distribuir entre la ciudadanía una cuartilla volandera donde se aclare en cincuenta palabras no más la idea que nos propondrán; así nos evitarán disgustos como el que ha recorrido La Rioja en la presentes jornadas.

Y no vendría mal que en esa redacción del Estatuto se aludiera a una tercera realidad lingüística, el dialecto riojano, de un vocabulario riquísimo. Enséñese en los colegios desde la más tierna infancia: panaluz, cavuchar, inquiria, folfocho, ascuarril, puyado, chorracalahorra, guizque, harrañal, misurita, dondón, folgueta, laxarse... De este modo, cuando vayáis a veranear, seréis el asombro de vuestros congéneres españoles porque no os entenderán ni pío y podréis acceder, modestamente condescendientes, a hablar en castellano. Es más, echándole jeta, convendría que elevarais el dialecto a tercer idioma riojano; otros están logrando milagros incluso económicos a partir de su forma diferenciada de parlar; ¿por qué vosotros no? Poned en práctica este axioma que hoy triunfa: primero la política; después, a mucha distancia, la ciencia.