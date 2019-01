Presupuestos Lunes, 14 enero 2019, 23:51

Los independentistas han insistido en que están decididos a no aprobar las cuentas públicas de Pedro Sánchez si se mantienen en prisión a los «presos políticos» y no se avanza en el 'procés'. Sin embargo, es probable que el debate presupuestario se alargue, y dé ocasión a avanzar en el repliegue político del soberanismo y la consiguiente búsqueda de un desenlace dialogado. La semana que viene el PDeCAT negociará con Puigdemont en Waterloo la postura parlamentaria en los presupuestos, pero todo indica que tanto los sucesores de CDC como ERC -cuyos líderes, Junqueras y Aragonés, han sido siempre más realistas y pragmáticos- permitirán al menos que el debate presupuestario comience y se desarrolle para no dar un triunfo a la derecha y permitir que el Gobierno socialista gane tiempo, ya que el independentismo necesita también reordenar sus posiciones.