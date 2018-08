Prensa y libertad Jueves, 23 agosto 2018, 23:09

La falta de escrúpulos con la que Donald Trump administra su poder y su irresponsable propensión a denigrar sin piedad ni medida a quienes no siguen sus cambiantes dictados al pie de la letra han encendido todo tipo de alarmas y convertido su mandato en una estrambótica excepción en la historia de Estados Unidos. Un presidente que califica a la prensa de «enemiga del pueblo» y se comporta con ella como si lo fuera es una amenaza para la libertad de expresión, sin la que es inconcebible una democracia merecedora de tal nombre. Y menos aún la de EE UU. Por ello no es de extrañar que cientos de periódicos norteamericanos, en una acción coordinada sin precedentes, protestaran ayer contra las indecentes insultos de Trump con comentarios editoriales en los que defienden la libertad de prensa y su labor social de control de los excesos del poder para defender los derechos de los ciudadanos. «Insistir en que las verdades que no te gustan son 'noticias falsas' (como hace Trump) es peligroso para vitalidad de la democracia», advirtió con acierto 'The New York Times'.