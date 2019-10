Portugal se adelanta Editorial António Costa señala al «impasse español» para reclamar un Gobierno socialista «sin ataduras» que culmine el despegue del país DIARIO LA RIOJA Domingo, 6 octubre 2019, 12:49

Las elecciones legislativas que hoy celebra Portugal ofrecerán el resultado del examen que el país hace de una experiencia inédita, como es la del Gobierno socialista de António Costa, tras un mandato que ha logrado culminar gracias a la anuencia de dos grupos a su izquierda y a la disposición a la estabilidad mostrada por los conservadores. Las encuestas han coincidido en pronosticar que, como efecto de su permanencia al frente del país, el Partido Socialista pasará esta vez del segundo puesto que obtuvo en 2015 al primero, aunque sin alcanzar la mayoría absoluta, en cuyo caso Costa contaría con un amplio margen de maniobra para asegurar la gobernabilidad. A no ser que el Bloco y los comunistas coaligados con los verdes insistan hasta sus últimas consecuencias en condicionar su apoyo al establecimiento de una alianza más comprometida, en forma de gobierno de coalición; o a no ser que la pugna partidaria entre los homónimos de Podemos en Portugal y el PC complique la gestación de una mayoría parlamentaria duradera. Situación ante la que António Costa podría optar por ofrecer al centro-derecha del PSD una entente de estabilidad como alternativa. El primer ministro en funciones de Portugal aspira a la reelección gracias a un balance envidiable en cuanto a resultados económicos, con una acción de gobierno que pasó de la asunción de un 'rescate país' por parte de la Troika a un crecimiento que ha permitido revertir parte de los ajustes iniciales. Aunque todo indica que el escándalo derivado del robo en un arsenal militar ha acabado lastrando las expectativas electorales de los socialistas, con el ministro de Defensa acusado de prevaricación por parte de la fiscalía lusa. Episodio que ha obligado a Costa a insistir en los riesgos que entrañaría un «impasse» como el español, para reclamar los votos que le permitan gobernar «sin ataduras». A un mes de las elecciones generales en España, es probable que el escrutinio portugués y, sobre todo, la fórmula de gobierno que surja del nuevo cuadro parlamentario se convierta también en argumento de campaña en nuestro país. Aunque sería deseable que tal tentación no desvirtuara las respectivas circunstancias políticas, cuando son las señales de desaceleración económica y el anuncio de recesión en Alemania lo que debiera obligar a las formaciones parlamentarias de uno y otro país a mirarse mutuamente en busca de proyectos coincidentes que aúnen los esfuerzos de reactivación de Portugal y España.